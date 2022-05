Pueblos originarios denuncian no haber sido censados: ¿qué pasó?

Ayer miércoles 18 de mayo se realizó en todo el país el Censo Nacional 2022 y luego de una extensa jornada denunciaron que comunidades originarias no fueron censadas.

Gabriela Neme diputada de Formosa, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y dio a conocer irregularidades sobre el operativo del censo.

“El censo es una herramienta importante para la población, para los gobiernos, para poder diseñar las políticas públicas que nos permitan proyectar y mejorar la calidad de vida de los vecinos. A mí me preocupa que ha habido muchas quejas de vecinos que no han sido visitados, personas que pasaban los censistas y solo pedían el nombre y después iban ellos a completar los datos. Como también me llamó mucho la atención de que en el caso de Formosa usaron un lápiz negro común".

En este sentido, indicó: "A mí me da muchas dudas que me tomen los datos con lápiz negro con un borrador, porque no sabés cómo van a cargar esos datos. Es algo que nos tenemos que replantear en el país para tener políticas más serias y con más transparencia".

Por otra parte, comentó que "hay muchas quejas de que hay lugares a donde no han ido, no tenemos el dato cierto porque ellos no comunican mucho por las redes y nos quedan a 500 kilómetros los conglomerados. Pero si ves que hay quejas de que a 7 cuadras del obelisco hay lugares donde no pasaron imaginate en Formosa".

Según informó el especialista en esa provincia, "todos los canales de televisión son oficiales y algunos manejados con fondos de la Nación" y confesó: "Nosotros no tenemos la posibilidad de salir a declarar nada, directamente estamos censurados. Incluso en actos donde vienen canales oficiales es gracioso cómo la cámara cuando llega a vos cambia de dirección para que la gente no te vea. Pero en las redes tenemos repercusión, también en TN, La Nación +, muchos periodistas que replican lo que pasa en Formosa".

Finalmente, se quejó porque es una provincia sin voz: "Somos una isla dentro del país. Acá no rige la Constitución Nacional, no intervienen las Naciones Unidas, Inadi, los Derechos Humanos para las comunidades originarias, estamos naufragando en el mar y no sabemos a dónde terminaremos".