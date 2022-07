Bullying: tiene 6 años y sus compañeros le depilaron la ceja a la fuerza

La mamá de una nena de 6 años denunció que su hija sufre de bullying en una escuela de Esteban Echeverría luego de que alumnos del establecimiento educativo le depilaran una de sus cejas a la fuerza. Además, denunció que la maestra no hizo nada ante el ataque.

En una extensa publicación en Facebook, la mujer denunció que su hija, fue víctima del grave caso de bullying en la escuela N°4 de Monte Grande, y que cuando ella fue a reclamar a las autoridades de la institución le dijeron que no habían visto nada e incluso pensaron que la nena había ido así al colegio.

En su relató, la joven contó que de la angustia su hija no podía hablar y que tardó en poder decir lo que le había pasado. Cuando pudo hacerlo, la pequeña le dijo que "los nenes la habían llevado a la parte del colegio que están arreglando, la acorralaron y le pasaron la maquinita de afeitar y le dijeron que no diga nada".

“Yo le dije a la seño y me dijo ‘andá a sentarte’”, le dijo la menor a su mamá. “Todos le dicen a la seño que estos nenes me burlan porque me dicen gorda, me pegan y a mí y a otros compañeros nos dicen que nos sentemos”, continuó la nena.

En su relato, la madre de la nena comentó que en reiteradas ocasiones pidió que saquen a los agresores, pero las autoridades escolares se negaron. "Pedí que saquen a esos nenes, pero me dijeron que no era posible porque yo les haría lo mismo, 'bullying' en sacarlos", escribió la mujer.

“Estoy esperando a ver qué hacen, mientras tanto no lo dejo así, mi hija no va a asistir. Entre tantas pavadas que me dijeron, yo espero que se haga justicia, por mi hija y por todos los nenes”, cerró el posteo la madre.

Las medidas de la escuela ante la mediatización del caso

Según publicó El diario Sur, tras lo sucedido llegaron a un acuerdo con los directivos de hacer una hora de clase que se base en una charla contra el bullying y el acoso escolar y que el tema comenzará a tratarse luego de las vacaciones de invierno.