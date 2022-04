Almaceneros contra Precios Cuidados: "Desilusionan a la gente"

Desde el lunes 11 de abril comenzó a regir la nueva canasta de Precios Cuidados que incluye 60 productos en comercios de cercanía. Sobre este tema, almaceneros aseguran que no se pueden conseguir en las góndolas y que "desilusionan a la gente".

En declaraciones en el programa El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de Ciudadano News (lunes a viernes de 12 a 14), Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, indicó que "no es posible encontrar en la góndola todos los productos que están en la lista de Precios Cuidados".

Y agregó: “Este programa para nosotros comenzó el lunes, con la búsqueda de la mercadería. Hemos recorrido mayoristas, en lo personal estuve en dos que ninguno tenía los productos y cuando los tenían no estaban los precios".

Con respecto a eso reconoció que "hicimos videos y tomamos fotos para indicar que no somos los responsables de que después la mercadería no llegue al público".

Savore manifestó que la situación ya la "plantearon" en la Secretaría de Comercio principalmente porque "es un programa nacional y ya en Bueno Aires cuesta conseguir", por lo que se deben tomar los recaudos pertinentes.

El titular de la Confederación Almacenera expresó que "plantearon si el problema estaba en el AMBA y no, los productos no los tienen los mayoristas", por ello es que hasta que no nos abastezcan no los vamos a poder llevar a la góndola", reconoció.

"El 99% del total de productos los compramos en mayoristas y distribuidores. Evidentemente los productos no los tienen, esa es la preocupación y queremos llegar a los consumidores y explicar con fotos y videos que hicimos en los proveedores nuestros".

Al momento de buscar los productos y no conseguirlos, "es un reparto de culpas ya que son 60 productos, no es una cantidad tan importante".

Sobre las empresas que aceptaron ser parte, "evidentemente cada una de ellas va a poner dos o tres productos y estamos hablando de un sector, que somos los que estamos en los barrios más humildes".

"Por qué no nos dan los productos si es lo que acordamos, para eso tuvimos un montón de reuniones para llegar a que el día uno los proveedores digan no tenemos los productos, si tuvieron 40 días para preparar todo", reflexionó.

“Es un tema que vengo planteando en cada reunión que tenemos con el secretario, ¿es un programa nacional o decimos que es nacional y queda en el AMBA? Cuando nos reunimos con la Confederación yo estando en Buenos Aires les tengo que dar explicaciones a todos los colegas de cada provincia y decirles que no va a llegar", por lo tanto, "no digamos que es un programa nacional si no podemos abastecer ni siquiera al país. Son cosas que dan impotencia".

Savore reconoció que "en estos formatos de precios siempre tenemos el mismo reclamo de los colegas de las distintas provincias: no les llega", y "nosotros pensamos que llega un momento en que este formato la verdad nunca dio resultado".

Y amplió: "El año pasado con las empresas que estaban con productos dentro del programa cambiaron el tamaño, buscando la forma de saltar el charco con código nuevo", y completó, "la verdad es que estos programas nos agotan a nosotros, desilusionan a la gente. Sepan que no estamos mintiendo ni nos basamos en un lamento", concluyó.