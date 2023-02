Protesta del campo: no se descartan movilizaciones a Casa Rosada o al Congreso

La Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y algunas filiales de Coninagro se preparan para una masiva movilización para este martes 28 de febrero. Y a pocas horas del comienzo de esta marcha, un dirigente no descartó marchar hacia el Congreso o la Casa de Gobierno.

Se trata de Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria. Si bien el representante descartó por el momento la opción de paro, sostuvo que sería posible marcha hacia ambos edificios públicos. Es la primera movilización del año por parte del sector, que se muestra disconforme con las políticas del Gobierno Nacional.

La movilización del martes comienza en Santa Fe, en el cruce de la ruta 90 y la autopista Rosario - Buenos Aires, en Villa Constitución. Las protestas tienen como base la falta de respuestas ante la grave sequía, aunque hay también pedidos de fondo, como cambios en la brecha cambiaria y las retenciones.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina

"Podría haber movilizaciones más fuertes. Incluso llegar al Congreso o a la Casa de Gobierno", sostuvo Achetoni, "aunque descartamos de momento la opción de un paro. Un paro puede complicar al que tiene que movilizar hacienda en mal estado, por causa de la sequía. Hay que hacer acciones diarias, que muestren cada día el descontento", agregaba el referente de la Federación Agraria.

El dirigente apuntó a que el Gobierno podría tomar acciones más concretas. “La verdad no se está haciendo todo; hay que hacer un esfuerzo mayor”.

La respuesta del Gobierno

Durante el anuncio de medidas contra la gripe aviar durante el último martes, el ministro Sergio Massa quiso “dejar un mensaje muy importante a los productores y a nuestra cadena productiva. Nos toca enfrentar una de las peores sequías de los últimos 100 años, con baja humedad de suelo ya acumulada en los últimos tres años. Nos toca además enfrentar la sequía, que afecta a muchos animales, nos toca enfrentar una caída de peso en los animales de faena, nos toca enfrentar la posibilidad de blindarnos frente al caso de vaca loca que empezó a aparecer en Brasil, además enfrentar la gripe aviar.

"Nos tocan condiciones extraordinarias en un momento particular en el que el mundo necesita de las proteínas argentinas y que tenemos enormes oportunidades de crecer abasteciendo al mercado interno”, agregaba el ministro.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se sorprendió al conocerse la convocatoria a la asamblea y criticó al campo: “No se puede decir que el Estado no está presente, que no nos estamos ocupando, que no estamos trabajando".