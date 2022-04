Que Mendoza "no se corte sola": proponen que Argentina modifique su horario

El diputado nacional (UCR) Julio Cobos presentó un proyecto que apunta a modificar el huso horario en la Argentina. Actualmente rige el -3, pero aseguran que existe un desfasaje entre la hora oficial y la que correspondería, que debería ser -4.

“Estamos proponiendo que Argentina pase al huso horario -4 y facultando al Ejecutivo a coordinar con el Mercosur y evaluar si en verano, por conveniencia, se puede usar el -3. Hay que hacer los estudios de ahorro energético que correspondan", indicó el legislador en diálogo con El Interactivo, aseverando que "como seres vivos, necesitamos cargar energía durante la noche".

Si bien, en principio, la apuesta era aplicar el cambio en Mendoza, Cobos explicó que esto ya se ha realizado y que deja un tanto "descolgada" a la provincia, lo que empujó a que aparecieran presiones.

“La política lo que tiene que hacer es tomar los fundamentos científicos, los que saben, y de allí dar el beneficio a la sociedad. No puede ser la ciencia un comportamiento estanco, debemos trabajar en conjunto. El proyecto toma la inquietud de los científicos y yo le he dado forma de ley, esperamos que se debata en el Congreso", señaló, advirtiendo que de momento no tiene giro a las comisiones.

Múltiples beneficios

Por otro lado, el diputado remarcó la multiplicidad de beneficios que el cambio horario representaría para la sociedad, en materia de salud, educación "y más que nada en el ahorro de energía".

"Hoy tenemos el tema de Ucrania y Rusia, que está levantando los precios de combustibles; tenemos una matriz energética fosilizada. Esto cierra por todos lados", justificó.

Y completó: "En el Ecuador tenés 12 horas de día y 12 de noche, mientras te vas al sur cambia la proporción. En la latitud 33, en el invierno son 9 horas 56 minutos y en el verano 14 horas de día. Tratamos con esto de encasillar que el sol llegue a su máxima expresión al mediodía, ahí está el tema del ahorro de energía con modelos matemáticos".