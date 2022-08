Presentan proyecto para reconvertir los planes sociales en empleo

La senadora nacional Mariana Juri presenta esta semana un proyecto de ley para comenzar a reconvertir los planes sociales en empleo formal. La idea de la legisladora, transmitida en diálogo a Ciudadano News, es aplicar en la Nación el programa "Enlace y Enlazados" creado por la administración de Rodolfo Suarez y que viene produciendo muy buenos resultados y repuestas valederas a las necesidades laborales, con participación activa de los sectores públicos y privados

La senadora nacional, Mariana Juri explicó: "Mendoza por supuesto que no es ajena la macroeconomía y al contexto nacional, pero tenemos una tasa de desocupación de casi siempre es por debajo de la media nacional, por lo cual evidentemente estos planes colaboran en ese sentido. Además este programa concretamente, el que pretendemos impulsar a nivel nacional, va complementado con una capacitación muy importante porque también tenemos que entender que muchas veces los problemas de empleo no solamente se generan por una falta de demanda en algunos sectores, sino porque a veces, cuesta compatibilizar lo que el sector privado necesita con lo que muchos de esos desocupados pueden ofrecer en sus oficios y sus habilidades".

Juri agregó: "En la página del Anses figuran más de 24 planes sociales distintos en la Argentina, entonces es muy probable que no se trate de falta de planes sociales sino de esa reconversión que necesitamos".

"A nivel nacional queremos plantear que cualquier persona de la República Argentina que en este momento esté cobrando uno o dos planes de empleo puedan ser complementarios a un salario real, es decir, que el empleador pueda tomar a esas personas que tienen plan social, que no pierdan este plan para que el empleador ahorre ese monto y que pague el resto durante un año", manifestó la senadora.

A la hora de responder si su proyecto coincide con la idea planteada en ese sentido por el nuevo ministro de economía Sergio Massa, Mariana Juro explicó: "Realmente lo que nos pasa con los anuncios del ministro Massa, es que han sido sólo anuncios, no han llegado este proyecto al Congreso de la Nación, no sabemos cómo lo va a hacer, por ahora lo único que ha dicho es que a partir del 15 de agosto comienza una auditoría de los planes sociales. Pero la verdad es que cualquiera que con seriedad quiera pensar en este país, tiene que empezar a pensar en cómo hacer para formalizar el empleo ya que el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a cualquier razonable que hemos presentado desde la oposición. Esperamos que tomen este proyecto que no generaría costo fiscal".

Producción periodística: Daniel Gallardo.