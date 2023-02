Precios Justos en las cuotas de los colegios privados: cada provincia definirá si lo aplica

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que las cuotas de colegios privados tendrán una pauta de aumento que pretende establecer un mecanismo hasta junio que no supere la meta inflacionaria, por lo que el aumento de inicio de clase no puede superar el 16,38% y a partir de ahí subirá 3,35% hasta junio.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Norberto Baloira, secretario ejecutivo de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP), expresó: “Más que sumarnos a los Precios Justos, lo que nos hemos sumado es a la preocupación que tienen nuestros padres, tratar de acompañarlos porque los bolsillos no dan. Queremos todos que la inflación baje, sabemos que esta no es la solución, pero si no empezamos de algún modo y del ámbito educativo para ver cómo todos ponemos un poco la colaboración, la realidad es que esto no va a salir".

Baloira explicó que más que "una rebaja es una distribución del modo de pago que se está instrumentando", y manifestó que "cada jurisdicción es la que decide esto de los aranceles de los colegios privados, no es la Nación, por eso, en el Consejo Federal el ministro de Educación tendrá que plantearlo a los distintos representantes de las provincias para ver si adhieren a este acuerdo y si adhieren adecuar, porque no todas las provincias tienen ni los mismos aranceles ni valores, por consiguiente lo que se firmó ayer es meramente orientativo que es lo que cubre más o menos el AMBA pero no el resto del país".

El referente educativo, dijo que “cada provincia es un mundo, acá juegan varios factores de pertenencia, de política, de necesidades, cada jurisdicción tomará una postura, sí hay jurisdicciones que han manifestado que van a aprobarlo, como decía provincia de Buenos Aires, Capital Federal, pero no puedo profetizar ni pensar en qué pasará por ejemplo, en Mendoza o San Juan".

Además, "esto comprende a todos los colegios que tienen aporte del estado, subvención que le dicen". Por otra parte, Baloira aclaró que "los padres ya fueron notificados en cada jurisdicción en noviembre de cuál sería el arancel de marzo, y lo que se está pretendiendo es ver cómo se distribuye en los meses que acabo de decir."

A su vez, detalló que "como asociación que no representamos colegios en forma particular, sino asociaciones que nuclean colegios, agrupamos a todos los colegios católicos, congregaciones, evangélicos, judíos, adventistas, laicos especiales y a la gran mayoría de los colegios de todas las características y de todas las construcciones, inclusive los laicos. Incluso tenemos los colegios sin aportes que no están alcanzados, al igual que los terciarios, porque esto es para los ciclos obligatorios de enseñanza, inicial, primaria y secundaria".

Con respecto al valor de las cuotas, dijo que "como el sector tiene mucha variedad, tenemos colegios desde $3.000 a $100.000 o más, puede haber habido como todos los años un corrimiento de colegios de mayor nivel económico a menor costo económico, pero no hemos tenido por este motivo una pérdida de matrícula, sí la hemos tenido con la pandemia, porque los que han sufrido pérdida de alumnado son las escuelas inicial y jardines, porque las familias optaron por tenerlos en sus casas y ahí se perdió matrícula tanto en el sector público como privado".

Para cerrar explicó que "no todos los colegios tienen el 100% de aporte y por lo general el aporte cubre solo el plan oficial de estudio, no cubre ni lo programático, maestranza ni servicios, salvo en algunas provincias, por lo que hay un compromiso del Ministerio de Economía de favorecer, han pedido los CUIL de los colegios que adhieran de poder llevar a la práctica el régimen de mejorar costos de los servicios, sobre todo los nocturnos que tienen mayor consumo de energía y todo ayuda para la reducción de los costos”, concluyó.