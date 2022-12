Por primera vez: jugarán en Mendoza Los Pumas con los All Blacks

El encuentro entre los All Blacks y el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, tuvo que suspenderse durante el 2020 por la grave pandemia de coronavirus que vivió el planeta. Pero llega el 2023, y la situación es completamente distinta: ambos equipos van a enfrentarse en Argentina, y más precisamente en la provincia de Mendoza.

Será la primera vez que los Pumas reciban a los neocelandeses, según lo confirmó Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza. El partido se jugará el sábado 8 de julio, dentro del marco de la Champion, y los argentinos se verán las caras más tarde con otro seleccionado, el de Sudáfrica.

Federico Chiapetta, secretario de Deportes de Mendoza

"Para nosotros es un suceso histórico, luego de que el encuentro entre ambas selecciones se hubiera suspendido durante 2020 por la pandemia por el coronavirus. Ahora renovamos las conversaciones, con lo cual pudimos confirmar el calendario de partidos para el año que viene", sostuvo el titular de la cartera de deportes de Mendoza.

El encuentro entre los Pumas y los All Blacks será el único que los argentinos jugarán dentro de la Championship. "Hay otro partido con Sudáfrica, pero no tendrá la jerarquía el RCH ya que, como suele decirse, no se jugará 'por los porotos'. Y al haber un mundial en el 2023, la competencia será apenas de tres partidos", agregaba el funcionario mendocino.

La noticia fue replicada incluso por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario puso énfasis en que el partido "servirá para motorizar el turismo y el comercio" de la provincia cuyana.

De esta manera, Mendoza será la sede de uno de los cotejos más importantes en el mundo del rugby para el año 2023. Chiapetta agregó también que "la gestión de Norma Vicario (ministra de Cultura de Mendoza) ofrece estos atractivos desde la visión de la atracción turística.

En términos de fútbol, los All Blacks significan algo similar a lo que pasa con la Selección Argentina de Fútbol, o la de Brasil, o la de Alemania. Es una locura lo que implica, por poner un ejemplo, la televisación de un partido de los neocelandeces".