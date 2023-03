Por la inflación, algunos comercios muestran sus precios en dólares

La inflación es uno de los problemas más graves que padece el país. Después de conocerse los datos de enero, comenzaron a aparecer en comercios porteños “precios de los productos en dólares”. Según detallaron ya se detectó en barrios como Recoleta, Palermo y Belgrano, y podría generalizarse, advierten desde el sector mercantil.

Esto sucedió debido a que, en primera medida, los precios de la ropa y de las zapatillas en la Argentina suben todo el tiempo y es uno de los rubros que más sufre el impacto de la inflación.

“Zapatillas a U$300, remeras a US$100 y gorras a US$60”, exponen algunas marcas. De acuerdo con algunas de las hipótesis, esto sería una “estrategia” más, que encontraron esos comerciantes para esquivar la inflación y la necesidad de remarcar periódicamente el precio de su mercadería.

Algunos de los artículos son importados, pero otros son nacionales. Los clientes pueden pagar tanto en pesos como en dólares. En el primer caso, se toma como referencia la cotización del blue. Si el dólar es cara chica vale menos que el cara grande.



Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó ante lo sucedido: “Es muy difícil sobrevivir con estos niveles de inflación. Desde ningún punto de vista nos vamos a acostumbrar a esto, porque esto no es normal. Hay muchas inclemencias. Nos cuesta conseguir mercadería, las listas se actualizan como mínimo cada dos semanas. Es difícil obtener los valores de referencia en algunos productos en particular. Estamos muy preocupados, y ocupados, con el tema”.