Política: ¿los argentinos volverían a votar por el kirchnerismo?

La política en general vive momentos de incertidumbre y según las encuestas, la imagen de Alberto Fernández bajó en el último tiempo y muchos argentinos se encuentran desorientados con respecto al futuro del país. A través de datos, una consultora obtuvo información que permitió entender cómo ven la política algunas personas.

Aníbal Urios, consultor político y titular de DC Consultores, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó qué sensación produce el gobierno nacional a los argentinos: “En vez de preguntar si es bueno, muy bueno, malo, muy malo, regular, que al final no termina diciendo nada, porque no sabemos a qué le atribuimos lo malo y a qué lo bueno, empezamos a jugar con qué sensación le produce el gobierno nacional.

En este sentido, destacó que "hay un 31% de la sociedad que está harta, y el hartazgo no es lo mismo que estar desilusionado o indignado porque el desilusionado o indignado lo podes reconquistar, pero al harto es muy difícil".

Asimismo, indicó que también "hay un 85% de sensación negativa, en ese 85 el 31 es inconquistable" y que "el 85% de la gente que hoy dice que no quiere saber más nada con los que están gobernando, pero tampoco saben quién quiere que venga a gobernar".

Aquel que los acompañó en 2019 "es difícil que vuelva a hacerlo", comentó y expuso que “han perdido un caudal que quizás en algún puntito recuperan, porque el fanático que hoy está enojado no rifa su voto en otra opción".

Entonces, a partir de estos datos, llegaron a la conclusión de que “la gente descree del político, por eso hoy decía que el eslogan de campaña los políticos creen que conquistan a la gente a través de eso y la gente los votó por otros motivos, no por lo que dicen porque ya saben que no lo van a cumplir, y eso es grave, porque pasó con la campaña de llenar la heladera de Alberto o la pobreza cero de Macri".

"La gente sabía que era imposible y votó por otras cosas, pero lo interesante es que si Cristina quería apelar a un sentimiento como el de un ataque o estoy luchando por ustedes y me quieren hacer daño, no va por ahí. La gente necesita saber hacia dónde vamos, necesita saber ideas claras, por eso la otra pregunta que hacemos es qué motiva al voto, y motiva las ideas, es lo que dice la gente", expresó.

Por otra parte, el entrevistado detalló cuáles son los miedos que se hacen visibles y comentó que "la inflación y la economía es un tema central". "La sociedad hoy sabe lo que no quiere, hoy no quiere seguir igual, lo que está buscando es un cambio de rumbo, y quién le va a ofrecer ese cambio de rumbo, es la pregunta que nos tiene que convocar ahora para lo que viene", agregó.

Finalmente, concluyó diciendo que “hoy el argentino patalea, está incómodo, desilusionado, harto pero no sabe todavía qué opción elegir. Hay momentos en que está muy bien Horacio Larreta, hay momentos que está bien Manes, hay momentos que está bien Milei pero después suben y bajan, están los registros y ninguno supera el 30%. Patricia Bullrich nos da 26, Larreta 21, Milei 19 y si comparamos con otras encuestas da lo mismo, no es que la nuestra dio distinta. Fíjate que Cristina no llega al 20, a ese 20 que quiere seguir con el rumbo", dejando entrever que a pesar de que van cambiando las elecciones de acuerdo a lo que pasa, personas como Alberto y Cristina están más abajo que todos.