Polémica por la solicitud de juicio político a la Corte Suprema por parte de Fernández

No se detienen análisis y pronunciamiento, por la acción del presidente Alberto Fernández de solicitar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, tenía en las últimas horas la idea del juicio político expresando que, "éstos jueces de la Corte no son independientes, objetivos, ni imparciales". El abogado Carlos Aguinaga, ex funcionario de la Cartera de Justicia nacional, señaló a Ciudadano News que está acción no busca un resultado institucional, sino un resultado político para poderes hablar a un puñado de ciudadanos que todavía escuche y vea éste tipo de expresiones.

En este sentido, Carlos Aguinaga manifestó: "La decisión del Presidente de iniciar Juicio Político al presidente de la Corte suprema de Justicia de la Nación, no parece ser una medida agraciada desde un inicio. Desde lo jurídico no tiene casi ningún valor porque no hay razones que justifiquen tremenda actuación por parte de Alberto Fernández.

"Desde lo político tampoco parece tener el número necesario para llegar a un buen puerto con el planteo Que se ha efectuado. Por eso es que se han efectuado tantas críticas y tantos llamados de atención a la decisión del gobierno que más que buscar un resultado institucional, lo que busca es simplemente un resultado político para poder hablar con un puñado de argentinos que todavía escuche este tipo de presiones y de salidas y no a la mayoría de la ciudadanía que busca soluciones para el país y vivir de manera más pacífica y en donde se respete la Constitución Nacional", finalizó el abogado.

Producción periodística: Daniel Gallardo.