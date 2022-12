Piqueteros suspendieron las medidas de fuerza luego de hablar con Tolosa Paz

Este miércoles por la tarde, miembros de la Unidad Piquetera se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, luego de un acampe de 13 horas. El encuentro sirvió para suspender momentáneamente la medida de fuerza, y para que la ministra se comprometiera a pagar un bono para beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social

No obstante, desde las agrupaciones advirtieron que la protesta no ha llegado a su fin. Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, dijo que "muchas de las cosas que se comprometieron a resolver este lunes no se han resuelto, así que es probable que hagamos otra medida esta semana".

Es por esto que, adelantaron, proseguirán con la medida de fuerza en el caso de que el ministerio no cumpla con su palabra. Desde el gobierno habían prometido la "entrega de productos navideños y alimentos secos para todo el país", pero esos productos todavía no han sido distribuidos.

Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie

Al mismo tiempo, las organizaciones sociales cuestionaron el acuerdo que la ministra Tolosa Paz tuvo con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la CCC, y el MTE de Juan Grabois: "UTEP firma un acuerdo infame con Tolosa Paz, que no representa los intereses de los desocupados. A cambio de medio plato de lentejas, levantan medidas de fuerza que nunca hicieron", afirmaron.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, dijo, en referencia a la Unidad Piquetera, que "el mismo día en que el gobierno que integran recibe sin chistar la orden del FMI de bajar el gasto social". Es por esto que exigieron tener una nueva reunión durante la próxima semana.

“Hasta el último día del año estamos trabajando para ir cumpliendo”, señaló la ministra al finalizar el encuentro. También dijo que las organizaciones sociales “entraron en un compás de espera” y acordaron reunirse con los equipos técnicos de Desarrollo Social la semana próxima.