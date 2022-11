Piden bajar a 15 años la edad de imputabilidad en casos de delitos violentos

El diputado nacional Diego Santilli presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos.

La iniciativa también contempla la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

Con este proyecto se reabre un debate que en reiteradas oportunidades ha salido a la luz y que muchas de esas veces ha sido encabezado por el ex diputado nacional Luis Petri, también asesor en temas de seguridad.

“Es imprescindible que se debata este tema y que el Congreso termine saldando esta deuda que establezca un sistema de responsabilidad penal juvenil y además, discuta la edad de inimputabilidad” sentenció Petri en diálogo con el programa Metaverso.

Y agregó: “Se trata de que si la persona comprendió la criminalidad del hecho que realiza, tiene que ser juzgada y darle la posibilidad a las víctimas de delitos de poder reclamar a la justicia una condena cuando han sufrido un delito”.

En esa tónica, apuntó a lograr una justicia con perspectiva de víctima: “Que no la abandone, que la asesore, que la haga participar del proceso, que le otorgue los mismos derechos que tiene el delincuente cuando es sometido a un proceso penal porque el debido proceso no solamente es para el delincuente”.

Petri sostiene que lo ideal es bajar la edad a los 14 años y que se establezca una sistema de responsabilidad penal juvenil para garantizar que ese menor no siga cometiendo hechos delictivos.

No obstante, destacó que la convención de los derechos del niño, que muchas veces se utiliza como argumento para decir que no se puede bajar la edad de inimputabilidad, no establece una edad.

“Lo que dice es que la edad de inimputabilidad debe ser determinada por ley y el Congreso es el que debe determinar a partir de cuando una persona puede ser juzgada” explicó Petri.

Además puntualizó: “Evolutiva y cognitivamente la ciencia ha demostrado que una persona a partir de los 14 años tiene la comprensión del hecho que realiza, por lo tanto, tiene que ser juzgada”.