Para el primer cuatrimestre: el Gobierno nacional acordó aumento del 43,9% para docentes

Este viernes el Gobierno nacional acordó con los gremios docentes un aumento del 43,9% para el primer cuatrimestre del año. De esta forma, intenta garantizar un inicio de clases sin conflictos.

El presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; el de Educación, Jaime Perczyk; y la de Trabajo, Raquel Olmos, se reunieron con los representantes sindicales este viernes en el marco del segundo encuentro de la paritaria que comenzó la semana pasada.

De la negociación participaron los cinco gremios de representación nacional, CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET.

El acuerdo en paritarias se alcanzó a menos de dos semanas del inicio de las clases en todo el país, y establece que será de un 17,5% en marzo y de un 8% ciento en mayo y otro 8% en julio.

“La decisión política de nuestro gobierno fue desde el primer día que los trabajadores de la educación no solo no pierdan frente a la inflación, sino que recuperen el salario, y este acuerdo es una muestra de ese compromiso”, afirmó Perczyk tras cerrar la paritaria.

Sostuvo, además, que el “trabajo y compromiso de los gremios y del Ministerio de Economía para acordar un aumento muchos días antes del inicio del ciclo lectivo y dar certidumbre y previsibilidad a las provincias”.

Las declaraciones Alberto Fernández

“Es una gran alegría que podamos cerrar este acuerdo tantos días antes de que comienzan las clases. Eso es dar tranquilidad a las y los docentes, que la merecen, y a las familias argentinas que saben que sus hijos e hijas irán al colegio normalmente”, expresó el mandatario, al tiempo que indicó: “Quería estar presente para ratificar mi compromiso con la educación pública, mi compromiso con cada docente”.

En este marco aseguró que “hoy estamos dando un paso importante. Y estoy acá porque quiero que toda la Argentina se entere de que debe cuidar y proteger a sus docentes, porque ellos forman a nuestros hijos, a los argentinos del futuro”.

“Cuando ellos gobiernan, la gente pide un puesto de trabajo. Y cuando nosotros gobernamos, nos piden que no paguen ganancias los asalariados”, remarcó, y concluyó: “Nosotros en campaña no prometimos que iban a dejar de pagar ganancias, pero pudimos hacerlo. No lo prometimos, lo hicimos”.

Qué dijo CTERA

Según publicó CTERA, el aumento fue del 43,9% para el primer trimestre, por lo que el salario mínimo de un docente pasará de $90.338 y $130.000 a partir de marzo, y la paritaria quedará abierta y tendrá revisiones en mayo y julio.

"Después de muchos años de reclamos, se da la respuesta al tema del Impuesto a las Ganancias a los docentes que van a ver deducidos sus aportes y mejorará los ingresos de todos los docentes del país", indicó el gremio liderado por Sonia Alesso y Roberto Baradel.

En un comunicado, agregó: "Se discutirá una nueva ley de Financiamiento que eleve el Presupuesto del 6% al 8% del PBI en educación".

"Se exigió que el aumento acordado se traslade a los docentes jubilados nacionales", dijo CTERA.