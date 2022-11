Pablo Torello: “Mauricio tiene una imagen negativa muy alta”

De cara a las próximas elecciones, la interna de Juntos por el Cambio cada vez toma más temperatura y los distintos actores que forman parte de la coalición analizan lo que sucede dentro del espacio.

Pablo Torello, diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la provincia de Buenos Aires (PRO) opinó en el programa Metaverso por Ciudadano News que “La gente necesita tranquilidad” y explicó que actualmente “nosotros le estamos dando intranquilidad, pese a que puedo garantizar que en el trabajo de los jefes, no hay pelea y que estamos todos muy juntos”.

Con visión futurista, el diputado considera que quien gobierne a fin del año que viene “tiene una situación muy difícil”, por lo que consultado por la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato (pese a que el mismo ex presidente lo desestimó), Torello dijo que “Mauricio tiene una imagen negativa muy alta”.

Y siguiendo esa línea, trazó una serie de hipotéticos escenarios que se pueden plantear durante las elecciones.

Uno de ellos es un posible balotaje: “El Frente de Todos viene cayendo enormemente y creo que terminará cayendo más todavía porque lo que se avizora de la economía es muy malo y la gente en este país vota por la economía. Puede ser que Milei vaya a un balotaje y el Frente de Todos se quede afuera”, dijo.

"También puede ser si esto sigue muy mal y, si Milei va a un balotaje con nosotros, con Mauricio, no tengo dudas que todo el Frente de Todos lo vota a Milei, por lo tanto, perderíamos y ese escenario no me gusta”.expreso el legislador.

Y para finalizar, reflexionó: “Para la Argentina que sea Pato o sea Horacio, podemos fallar pero el frente queda armado con una figura muy importante que es un ex presidente que terminó su mandato después de 91 años, de otra manera, se deshace todo”.