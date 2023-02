Ovnis en Argentina: los lugares más buscados para poder observarlos

Imagen ilustrativa

El avistamiento de OVNIs sigue dando que hablar en la agenda internacional, ya que diversos dichos volvieron a poner el tema en centro de la escena. Sin embargo, muchos olvidan o desconocen que en Argentina, hay una larga aparición de sucesos que conmocionaron a quienes estaban observando los cielos.

El debate sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIs) ha sido un tema controvertido durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, las especulaciones aumentaron porque en las redes sociales, las personas comparten con frecuencia imágenes o videos que podrían ser evidencia de la existencia de vida extraterrestre.

Ahora, están más cerca que nunca; después del avistamiento de extrañas luces de colores en Uruguay, la gente se pregunta si podrían aparecer en el cielo argentino. En los últimos días, este fenómeno interesante fue reportado en otros países y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está más alerta que nunca ante la posibilidad de una invasión de OVNIs.

Ver también: Preparan un diccionario para comunicarnos con aliens

Lugar en Argentina en lo que se podrían ver OVNIs

Sin embargo, el brillo de luces misteriosas ha impactado a ciudadanos de diferentes regiones del país. En esta nota, recopilamos los cinco lugares en Argentina donde se podrían ver OVNIs.

Capilla del Monte, Córdoba: esta ciudad cordobesa es, sin dudas, uno de los destinos más famosos para ver OVNIs en Argentina. En enero de 1986 se descubrió en la ladera del cerro Uritorco una mancha gigante de 120 metros por 70. Desde entonces, el Uritorco ganó fama y se llenó de turistas que buscan contacto con lo paranormal. Muchos visitantes aseguraron visualizar extraños objetos en el cielo y hasta se denunciaron desapariciones atribuidas a supuestos extraterrestres.

esta ciudad cordobesa es, sin dudas, uno de los destinos más famosos para ver OVNIs en Argentina. En enero de 1986 se descubrió en la ladera del cerro Uritorco una mancha gigante de 120 metros por 70. Desde entonces, el Uritorco ganó fama y se llenó de turistas que buscan contacto con lo paranormal. Muchos visitantes aseguraron visualizar extraños objetos en el cielo y hasta se denunciaron desapariciones atribuidas a supuestos extraterrestres. Cachi, Salta : en esta pequeña ciudad argentina existe un ovnipuerto preparado para un eventual despegue o aterrizaje de objetos voladores no identificados. Fue construido por el ciclista suizo Werner Jaisli, quien tuvo una experiencia cercana con los ovnis y decidió pintar y marcar en la tierra doce estrellas con piedras o cal. El ovnipuerto ocupa cuatro cuadras y lleva el nombre de "Estrella de la Esperanza" y atrae a cientos de turistas en busca de una "aventura" similar a la del hombre suizo.

: en esta pequeña ciudad argentina existe un ovnipuerto preparado para un eventual despegue o aterrizaje de objetos voladores no identificados. Fue construido por el ciclista suizo Werner Jaisli, quien tuvo una experiencia cercana con los ovnis y decidió pintar y marcar en la tierra doce estrellas con piedras o cal. El ovnipuerto ocupa cuatro cuadras y lleva el nombre de "Estrella de la Esperanza" y atrae a cientos de turistas en busca de una "aventura" similar a la del hombre suizo. Victoria, Entre Ríos : en la década del '90 la atención se posó en Victoria, una ciudad situada a 330 kilómetros de Buenos Aires. Está ubicada en Entre Ríos y linda con el río Paraná. Las extrañas luces aparecen en la Laguna del Pescado, situada a 15km de la ciudad entrerriana. Este lugar se hizo famoso por los relatos que surgieron sobre los encuentros con OVNIs: desde el avistamiento hasta supuestas abducciones con teletransportación.

: en la década del '90 la atención se posó en Victoria, una ciudad situada a 330 kilómetros de Buenos Aires. Está ubicada en Entre Ríos y linda con el río Paraná. Las extrañas luces aparecen en la Laguna del Pescado, situada a 15km de la ciudad entrerriana. Este lugar se hizo famoso por los relatos que surgieron sobre los encuentros con OVNIs: desde el avistamiento hasta supuestas abducciones con teletransportación. Ituizangó, Buenos Aires: Esta localidad ubicada al oeste del Gran Buenos Aires es famosa por los constantes reportes de apariciones extrañas en su cielo. Los videos que circulan en las redes la ubican como una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires en las que más aparecen estos fenómenos en sus campos. En los últimos años, además, tuvieron lugar otras apariciones en Olavarría, también en la provincia.

Esta localidad ubicada al oeste del Gran Buenos Aires es famosa por los constantes reportes de apariciones extrañas en su cielo. Los videos que circulan en las redes la ubican como una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires en las que más aparecen estos fenómenos en sus campos. En los últimos años, además, tuvieron lugar otras apariciones en Olavarría, también en la provincia. Las Ovejas, Neuquén: en este pueblo, ubicado a 491 km de la capital neuquina, se construyó el primer "mirador de ovnis" entre las montañas, con el objetivo de que quien tenga ganas de dirigir la vista hacia el cielo en busca de extraños objetos, lo haga. Los lugareños afirman haber visto de todo en el cielo de Las Ovejas, por eso ya están acostumbrados, por ejemplo, a la aparición de "luces redondas como un foco".

¿Qué son los OVNIs?

Los OVNIs son siglas en inglés que significan "Objetos Voladores No Identificados". Se refieren a cualquier objeto o luz en el cielo que no puede ser identificado o explicado por las autoridades o expertos en aeronáutica. Aunque hay muchas teorías y especulaciones sobre los OVNIs, hasta el momento no se ha presentado evidencia concluyente que demuestre la existencia de naves extraterrestres o tecnología alienígena.

Es importante destacar que muchos de los reportados resultan ser fenómenos naturales, errores en la identificación de objetos conocidos, o incluso trucos ópticos. La investigación continúa, y mientras tanto, estas apariciones siguen siendo un misterio no resuelto en la ciencia y la cultura popular.