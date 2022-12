Omar De Marchi: "La salida de la Argentina no viene de la mano de la violencia"

La Cámara Baja vivió una de sus sesiones más escandalosas del año luego de un fuerte cruce entre diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Omar De Marchi, diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Cámara de Diputados se refirió al respecto en el programa Metaverso por Ciudadano News: “El microclima que se vivió fue bastante complejo”.

Es por ese motivo que decidió contextualizar el acontecimiento, que según él, contó con “violencia institucional por parte del propio gobierno” para poder ejecutar sesiones que no tenían las condiciones para darse.

“Todo arranca con la primera sesión que era la elección de autoridades y esto venia de la mano de una carta que había mandado Cecilia Moreau el día anterior donde retiraba los diputados que ya habían sido mocionados para integrar el Consejo de la Magistratura”, explicó De Marchi.

Y agregó: “Lo que hizo Moreau violenta el normal funcionamiento de la cámara. Lo que tenía que hacer era enviar los integrantes al Consejo de la Magistratura”, dijo y continuó: “la mañana arrancó con una elección de autoridades donde la candidata a continuar presidiendo era Cecilia Moreau y obviamente no estaban dados los consensos y diálogos para que esto suceda y de hecho no tuvieron quórum”.

Pero los hechos que activaron el escándalo no quedaron ahí. De Marchi comentó que la segunda sesión arrancó una hora y media tarde: “Por reglamento tendría que haber caído, estábamos en presencia de una sesión inválida, sin embargo, fuerzan el reglamento e inician la sesión”.

El diputado reflexionó sobre lo sucedido y consideró que “la verdad la salida de la Argentina no viene de la mano de la violencia, ni de más agresión, sino tratando de ponerle paz, diálogo, inteligencia, entendimiento”, no obstante y sin justificar lo sucedido, insistió en el contexto en el que se llevaron a cabo los incidentes.

“No lo justifico, pero violentar reglamentos es un sello del kirchnerismo, no es que desligue responsabilidad y diga ellos son los malos y nosotros los buenos, no, pero violentar las instituciones en general y en particular como lo hace este gobierno yo no lo he visto nunca antes”, opinó.

Omar De Marchi junto a Rodolfo Suarez

El diputado nacional por Mendoza y los principales referentes del PRO en la provincia participaron de un encuentro junto a Rodolfo Suárez en Casa de Gobierno dónde se plantearon distintas temáticas referidas a la gestión provincial.

Entre los tópicos a debatir, desde el PRO insistieron en aplicar cambios en los plazos de vencimiento de la RTO; qué ocurrirá en Mendoza con la aprobación de la Ley de Tolerancia Cero al volante y los proyectos de explotación del centro de esquí “Los Penitentes” para el próximo invierno.

Además, le expresaron al Gobernador el interés por avanzar en una nueva concesión para el centro de esquí luego de 6 años de paralización.

Según el comunicado oficial de Propuesta Republicana, “el Gobernador Suárez se mostró a favor de los cambios propuestos por el PRO en la Revisión Técnica Obligatoria y se comprometió a realizar un nuevo encuentro técnico la próxima semana”.