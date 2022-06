Omar de Marchi: “La Argentina tiene problemas muy graves y el horno no está para bollos”

Omar de Marchi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, es además coordinador de la Mesa Nacional del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El mendocino, en una charla íntima con Metaverso dialogó sobre su nueva función en la política de cara a las elecciones del 2023 y comentó que es un desafío interesante el que le toca porque “ningún proyecto político en la Argentina puede funcionar sin una mirada del interior del país”, dejando en claro que la impronta federal es también importante por lo que las economías regionales y el aspecto cultural son de alto impacto en todo el territorio nacional.

En relación a esto De Marchi también se refirió a las últimas declaraciones emitidas por Patricia Bullrich donde hizo alusión a la decisión del lujanino de trabajar con Larreta, y le restó importancia remarcando que “Patricia es una excelente exponente del espacio que comparten y muy trabajadora”.

Por eso resaltó que es muy importante el trabajo de la oposición porque “la Argentina tiene problemas muy graves y el horno no está para bollos”, por lo que tienen la función de “maximizar todo lo que implique la unidad porque Argentina no tolera cuatro años más de kirchnerismo”.

En tanto, afirmó que en un esquema democrático no hay ningún otro camino que no sea el consenso, pero remarcó que “consenso no significa tampoco ceder al extremo de desdibujar lo que querés hacer”.

A modo de reflexión, el diputado nacional resaltó que los gobiernos necesitan poner un plan arriba de la mesa “para que no pase lo que le viene pasando a la Argentina en el último tiempo”

Reunión comercial con Taiwán en Mendoza

En el día de ayer se realizó un encuentro en Casa De Gobierno y tuvo como objetivo impulsar el intercambio comercial y cultural entre la provincia de Mendoza y el Gobierno de Taiwán.

Participó del cónclave Miguel Li-Jey Tsao, Representante del Gobierno de Taiwán a cargo de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Argentina, junto a un grupo de empresarios de la isla.

Referido a este encuentro, De Marchi explicó que el intercambio comercial de Taiwán con México es de 8 mil millones de dólares anuales, con Chile es de 12 mil millones, mientras que con Argentina es de 300 millones, así fue como admitió que “hay muchísimo por hacer con Taiwán, que es el cuarto país en el mundo en ahorro de reservas”.