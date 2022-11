Nuevas estafas teléfonicas en nombre de un supermercado

Desde hace unos días circula una nueva forma de estafa mediante la aplicación de WhatsApp en la que los delincuentes utilizan a un famoso supermercado de alcance nacional y su promoción de ahorro.

La metodología que utilizan los atacantes cibernéticos es llamar por teléfono a las personas en nombre del supermercado para ofrecer un premio con órdenes de compra o un voucher por 50 mil pesos; pero le informan al supuesto ganador que antes de recibir el premio debe brindar una serie de datos para que le sea acreditado dicho premio.

Si bien en esta oportunidad no piden datos bancarios como el CBU o de la cuenta de Mercado Pago. Al afortunado ganador le envían un enlace con un cupón para descargar y un enlace que cuando hace clic, le roban todos los datos.

Con esa información que proporcionamos de forma involuntaria, los estafadores acceden a las cuentas bancarias de los damnificados desde donde pueden hacer todo tipo de operaciones como sacar dinero, hacer transferencias o pedir préstamos.

Por lo tanto, es importante recordar a toda persona que haya sido llamado o recibido algún mensaje de este tipo, ignorarlo y a cualquier otro ofrecimiento de premio si no han participado; no compartir el ofrecimiento de ese premio porque así se logra viralizar la estafa y no brindar ningún tipo de dato personal o bancario.

Cómo evitar ser víctima de una estafa

Para evitar ser víctima de los estafadores se recomienda a la sociedad que evite mantener conversaciones no verificadas más si se trata de asuntos importantes como es el de ser acreedor de un premio.

Son tiempos difíciles los que se transita, por lo que se debe dudar de absolutamente todo, por eso siempre es recomendable verificar bien antes de proporcionar todo tipo de información.

Delitos en los que se incurre

Existen muchos tipos de estafas y en algunos casos puntuales, será el personal idóneo –la División Delitos Informáticos- quien decida qué tipo de delito es el que se debe aplicar para una situación delictiva realizada en forma online.

En el artículo 172 del Código Penal se habla de reprimir al que ‘defraudare a otro con el nombre supuesto’ y ya en el artículo 173 se habla de estafas más específicas: allí hay un inciso que dice que se reprimirá a una persona que defrauda a otra mediante una técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema de transmisión de datos.

Un dato no menor es que para que exista estafa, de acuerdo a lo explicado, se requiere cumplir ciertos requisitos, como ardid o engaño por parte del autor y que esto lleve a confusión a la víctima, sumado a que se efectúe un perjuicio contra la persona y que se aproveche el autor (delincuente).