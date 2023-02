Niños influencers: los peligros de la exposición en redes sociales

Las nuevas generaciones de niños ya no quieren ser artistas, médicos, bomberos, policías o deportistas, ahora quieren ser influencers, youtubers o instagramers.

En línea con esto, el boom del marketing de influencer hace que, desde niños muy pequeños a incluso bebés, ya tengan cuentas de Instagram con miles e incluso millones de seguidores. Lo increíble de estas cuentas es que muchas de ellas están realmente cuidadas y trabajadas, y podrían competir perfectamente con cuentas de influencers top.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, María Laura Lezaeta, psicóloga infantil y co-fundadora de Juegología, habló de cómo los niños influencers llevan adelante su niñez:

“Es un tema que hay que visibilizar y hablar, además, de acercar herramientas a las familias porque es algo que a simple vista puede causar ternura el ver fotos de niños en las redes sociales, pero son menores de edad, están expuestos a redes sociales con todo lo que conlleva, ciertos riesgos, daños para su salud física y emocional", manifestó.

Y agregó: "Es por eso importante aclarar que hoy escuchamos cada vez más hablar sobre niños influencers y a esto hay que ponerlo en tela de juicio, poder reflexionar cuál es nuestro rol como adulto, porque los chicos no tienen acceso por si solos a dichas plataformas, son los adultos los que incentivan o son facilitadores de que los chicos accedan a estas plataformas”.

Asimismo, señaló cuáles son los cambios cognitivos que pueden sufrir los chicos expuestos en las plataformas: “Los chicos están en proceso de maduración, su cerebro está en desarrollo y no tienen las herramientas emocionales ni cognitivas para regular el uso de la tecnología", por lo tanto, "es el adulto el encargado de dosificar el tiempo de pantalla de los chicos, teniendo presente que en menores de 2 años no tienen que tener acceso al uso de pantalla porque esto puede generar daños y secuelas, no solo a nivel cognitivo, problemas de adicción, problemas en el desarrollo y dificultades en el lenguaje, sino también emocionales, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad".

A su vez, "se pueden ver daños cognitivos, emocionales y sociales, como también se puede ver afectado todo el desarrollo integral de los niños. Entonces, hay que comprender que convivimos con la tecnología, pero el adulto tiene que predicar con el ejemplo", reconoció.

La psicóloga explicó que “los bebés asimilan rápidamente la información a través de lo que observan sus referentes. Si ve a un adulto contantemente frente a una pantalla, el bebé va a tender a imitar eso. Nosotros tenemos que regular nuestro propio uso de la tecnología y cuando estén con los chicos tener una interacción presencial.

También entender que los chicos hoy piden eso, quiero ser influencer o quieren compartir videos de lo que hacen, pero hay que explicarles que hay ciertos ámbitos en los cuales es bueno compartir ese tipo de videos, por ejemplo con un amigo, un familiar, pero cuando compartimos contenidos en la web eso puede llegar a mucha gente. Hay que explicarles que son menores de edad, que el adulto es el que decide si resguarda y preserva su salud tanto física como emocional".

Para Lezaeta, es importante "ofrecer otro tipo de alternativas, que se graben, pero que ese video solo lo compartan a su vínculo más cercano, pero no exponerlos desde edad temprana a estas plataformas, porque eso genera una presión en los chicos".

Ya que “como adultos lidiamos con la frustración, subimos una foto y esperamos recibir comentarios lindos o like, en los chicos sucede lo mismo, a diferencia que no tienen las herramientas emocionales para poder leer en contexto y decir, no me hago mala sangre, no tienen esas herramientas".

Para cerrar, la profesional dijo que “hay que entender que es algo volátil, hoy se sube una imagen, un contenido, es tendencia, pero a las pocas horas se sube otro tipo de contenido y el otro pierde valor, relevancia.

Se cree que si los chicos están sujetos a la aprobación externa, esto va a tener consecuencias muy graves para su autoestima, para su desarrollo emocional, como adultos, tenemos que acompañarlos en el camino, que puedan querer, asimismo, construir su propia identidad sin esa dependencia de la aprobación externa”, concluyó.