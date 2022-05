Un chico de 11 años que va a sexto grado de una escuela primaria en Córdoba generó una preocupación: se filmó con un arma policial en su casa y amenazó a sus compañeros de clase en un video que circuló en un grupo de WhatsApp.

En consecuencia, la Policía de Córdoba abrió una investigación de oficio a partir de la viralización del video, difundido por el canal El Doce, en el que el niño manipula un arma reglamentaria policial y, según sus expresiones, aseguraba la iba a utilizar contra sus compañeros de colegio.

Es que el menor se filmó en su casa jugando con la pistola, y en una de las imágenes se observa que apunta en la nuca a su hermana menor, y lanza una amenaza: "Mañana la uso", expresión que se entiende está dirigida a sus compañeros de escuela, ya que el video lo compartió por WhatsApp en ese grupo de alumnos. Tras la viralización de las imágenes, el chico fue suspendido del colegio hasta el próximo jueves.

Además de las imágenes, hay audios en los que dice: "Mis ganas de quemar la escuela no se fueron”, junto con una leyenda en ruso que afirmaba que el atentado “debería hacerse el lunes por la mañana”.

Luego de que se conociera la noticia, la madre de una alumna de ese colegio decidió denunciar el hecho ante la Unidad Judicial N° 4 de la ciudad de Córdoba. “Mi hija comparte espacios con el niño. Es preocupante la situación y tienen que tener conciencia de que no es un juego”, contó la mujer en declaraciones a la prensa local.

Al respecto, la directora general de Conducta Policial de la provincia, María Ángeles Paredes, manifestó al Canal 12 de Córdoba que la institución actuó de oficio al tomar conocimiento de la situación y que, según la investigación preliminar, el arma reglamentaria "sería de un integrante de la Policía que ya no se encuentra en actividad", que sería la persona encargada de cuidar al niño.

A su vez, desde el colegio informaron que los padres del chico se presentaron espontáneamente en la escuela para dar explicaciones al respecto, y que se pusieron a disposición de la investigación.

En ese sentido, la madre del niño que se grabó con el arma envió un mensaje a los padres compañeros de su hijo y les dijo: "Hola buenas tardes. Soy Ailen, mamá de T. Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Quiero dejarlos tranquilos en dos sentidos. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Y en segundo lugar, no hay ningún tipo de arma en el hogar de T, ni en casa de mamá ni de papá. El arma es de un tercero que cuida a T en mi horario laboral, quien es policía”, expresó la mujer.

Y agregó: “Ya está dialogado también para asegurarnos de que no vuelva a tener acceso a ese elemento nunca más. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder".