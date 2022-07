Minutos que salvan vidas: cómo actuar frente a una muerte súbita

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley 27.159 de Muerte Súbita, sancionada en el 2015, la cual tiene por objetivo regular un sistema de prevención integral, en espacios públicos y privados, a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

Eva Fernández, secretaria de la Red Nacional de RCP y Áreas Cardioasistidas de la FAC, indicó en diálogo con El Interactivo de Ciudadano News que una muerte súbita es aquella que ocurre de forma inesperada, "porque el paciente no tiene enfermedad descompensante".

“Se estima que existen 40.000 muertes (súbitas) por año en Argentina", lo que podría traducirse en una muerte súbita cada 15 minutos, puntualizó Fernández.

Frente a estas cifras es que es tan importante la presencia de una ley, aclaró, ya que "viene a reglamentar los espacios cardioasistidos, pero también reglamenta los ejercicios de RCP. Cuando comienza la muerte súbita tenemos exactamente 3 minutos para realizar maniobras de reanimación y antes de los 5 minutos usar un desfibrilador automático. Si pasa ese tiempo, las chances de que sobreviva la persona es más baja".

"Los espacios cardioasistidos son los que tienen todos los elementos como para poder asistir a una víctima en forma efectiva. El personal debe ser el adecuado, el número de desfibriladores debe ser el correcto y tiene que estar en condiciones técnicas", destacó la doctora.

Cómo actuar ante una muerte súbita

Por otro lado, la profesional informó que "cuando alguien desfallece en la vía pública tenemos que acercarnos, interrogar en voz alta, tratando de llamar su atención. En esos primeros segundos tenemos que observar si nos mira, si tenemos respuesta y si respira. Tenemos entre 10 y 30 segundos para hacer reanimación o no".

"Si no tenemos respuesta, tenemos que ir al segundo paso: pedir ayuda. Llamar a emergencias y pedir un desfibrilador. Tratar de alejar a las personas, que no se acumulen, tomar el liderazgo de la situación y pedir a un referente que llamen a un sistema de emergencia. Posterior a eso comenzar a hacer compresiones cardiotorácicas, que deben tener frecuencia de entre 100/120 por minuto, una profundidad de 5 a 6 centímetros y tratar de no tener interrupciones", detalló.

También recordó que la maniobra de reanimación, con presiones de alta calidad, deben realizarse hasta que llegue la ayuda profesional.

El ritmo que hay que seguir con la maniobra debe tener una frecuencia de entre 100/120 por minuto, para lo cual puede tenerse en cuenta la canción 'Macarena'. "Es importante que el entrenamiento sea con música", completó Fernández.