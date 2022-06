El diputado del Partido Demócrata e integrante de Cambia Mendoza Guillermo Mosso presentará 3 notas acerca del proyecto minero Gualcamayo en San Juan.

En diálogo con Metaverso, el diputado explicó: ”Son tres notas donde pongo textos, fotos y videos de la visita que hice hace 3 años al proyecto Gualcamayo que es una mina de oro a 100 kilómetros de Jáchal. Tiene tamaño medio que ha generado impacto muy positivo de la comunidad, primero por la cantidad de trabajo formales registrados y con ingresos importantes”.

Mosso también compartió: “Se ha generado un impacto en la comunidad en otras dos cosas: una en la cantidad de proveedores que se han sumado a la cadena de valor de esta industria desde quien hace catering, transporte, servicios médicos, como también la posibilidad de que haya obras de infraestructura en función de las regalías que deja en el departamento esta actividad”.

Con respecto a la posibilidad de trasladar un proyecto similar a la provincia de Mendoza Guillermo Mosso comentó: ”Sí, claramente. Algo que es importante señalar es que a Jachal se ha demonizado haciendo creer que tenemos un Chernobil al norte de Mendoza, por los incidentes en su momento por la mina de Veladero que no es en Jachal, sino más al norte en la cordillera. Se ha generado un mito de que esos incidentes que fueron derrames de aguas cianuradas, que es una concentración baja. Esto no generó mortandad de fauna ni flora, ni inconvenientes. Si ves el progreso que trajo, cómo viven los jachaleros, la minería le ha podido financiar un acueducto para tomar agua potable de mejor calidad de la que tenían anteriormente, porque el río Jachal por decantación natural trae minerales en superficie. Esa agua no era potable ni buena para animales”.

“En esta serie de notas muestro cómo es el proceso en una mina, las instalaciones, oficinas, servicios médicos, alojamiento para empleados. Ahora muestro el proceso de producción de minerales, las galerías subterráneas y todo el proceso de seguridad. En la próxima nota voy a mostrar el proceso de separación de la roca y cómo se hace la colada de lingote final”, explicó el funcionario.

En cuanto a la posibilidad de que en San Juan se realiza minería sustentable y sostenible, Guillermo Mosso contestó: ”La minería se hace bien o mal. Se hace en forma responsable o irresponsable. Como toda actividad humana tiene su impacto, que hay que controlar. Los controles en el caso de San Juan incluyen participación ciudadana. Cosa distinta a lo que ha pasado la semana pasada con un informe parcial de los asambleístas de Jachal que están en contra de la actividad, tomaron de un estudio que hizo un laboratorio de la universidad Nacional de Cuyo solo mostraron 3 páginas de 23 en forma tendenciosa, parcial y omitiendo la información de que no se había encontrado disponible la sustancia que la gente de la asamblea de Jachal estaba mencionando”.

Con respecto a la calidad del agua, Mosso explicó: ”Por el arrastre naturalmente el río trae lo que serían minerales en suspensión. Lo que se hizo con un fidecomiso es construir un acueducto con incorporaciones de napas de otros lados. No del río, que tiene esa falta de potabilidad. Al agua la traen de otro lado, donde han hecho perforaciones y una planta potabilizadora. Esto se hizo con fondos de la actividad minera, no exactamente de la empresa, pero sí de la actividad. Entonces el agua que toma ahora la gente en Jachal es mejor que antes de esa obra”.

Finalmente, con respecto a la postura de la sociedad mendocina frente a la modificación de la ley 7722, el diputado setenció: ”Lo primero que le pasa a la gente frente a una actividad desconocida hace que la gente tenga miedo. Quien no conoce tiene miedo, prevención respecto de que nos van a contaminar el agua. Pero cuando vos mostrás ejemplos de que no es real, de que el impacto es mitigable, que todas las actividades humanas tienen impacto y se deben controlar, ahí se puede desmitificar”.

Además agregó: “Chile exporta 36 mil millones de dólares en la misma parte que comparte con Mendoza y cuando nosotros queremos financiar infraestructura pública no tenemos los ingresos necesarios para pagarla. Tenemos que sacar los miedos y mostrar lo que pasa en otros lugares. Si fuera el gobernador empiezo a mandar a mendocinos a Jachal para que saquen sus propias conclusiones. Con estas notas trato de acercar la información”.