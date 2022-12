Javier Milei: "La moneda argentina no sirve ni para abono"

Inflación, Juan Grabois, el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Varios fueron los temas que José del Río, de LN+ puso ante la mesa, y a los que Javier Milei se prestó a opinar. En el programa "Mesa Chica", el libertario largó todo.

La primera pregunta tuvo que ver con la depreciación del peso: "El peso, la moneda que emite el político argentino, no puede valer nada, ni excremento, porque incluso el excremento sirve como abono. Los políticos argentinos ni para eso sirven. Son una manga de chorros, delincuentes, donde en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron ellos. A la gente le va cada vez peor".

Los bajos ingresos que se registran en el país y la pelea contra la inflación fueron también motivo de consulta por parte del periodista. El libertario reflexionó: "La Argentina tiene peores indicadores que en el año 2001, con una cifra de desempleo superior al 21%. En este contexto, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es responsabilidad del Banco Central".

Sobre la irrupción de Juan Grabois en la estancia Lago Escondido, Milei puso definió la postura del dirigente piquetero: "Se desconoce que la propiedad privada es fundamental para el funcionamiento del sistema económico. El fracaso del socialismo pusro tiene que ver con este no respeto por la propiedad privada: sin propiedad privada no se puede hacer un cálculo económico, y sin cálculo económico el sistema anda a la deriva, y se termina estrellando".

Grabois, en palabras de Milei, es un socialista no tibio: mientras más arriesgado y "corajudo", más cerca se está del comunismo. "Lo que te deja claro es que se trata de un saqueo, vos le vas a robar a alguien el fruto de su trabajo. Lo que hay que entender acá es que la justicia social es injusta. Es robarle el fruto de su trabajo a una persona, y dárselo discrecionalmente a otro", manifestó.

El fallo de la Corte

La decisión de la Corte Suprema, de beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto de coparticipación, fue también motivo de consulta por parte del periodista de La Nación. "Es un desastre institucional", definió Milei. "La coparticipación es la versión de la justicia social a nivel nacional", agregó.

“A mi no me parece bien que el resto de la oposición se haya bajado en el tema del juicio político, porque lo amerita igual por impresentable. La Corte es la última instancia. El Presidente viola el concepto de la república, invade al Poder Judicial”, argumentó.

Siguiendo el razonamiento de Javier Milei, la Ciudad de Buenos Aires aporta 17%, y se lleva en coparticipación un 2.95%, que ahora que le será restituido. “Es una estafa. Frente a esa situación te tenés que parar de manos. Si en el fútbol vas todo el tiempo a colgarte del travesaño, vas a perder. La tibieza lo único que hace es mandarte a la B. La propuesta de Larreta es kirchnerismo de buenos modales: te va a matar igual, te va a empobrecer igual, pero lo va a hacer con buenos modales”, opinó.

“Acá el problema es el chef, no la receta”, aclaró diputado por Buenos Aires, y una vez más metió a la dirigencia política en la misma bolsa. “Hace 106 años que no paramos de hacer socialismo. Es como una rana en una olla quemándose, no se da cuenta, pero cuando mirás los índices de libertad económica, la Argentina está entre los peores".