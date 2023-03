Particular contraste entre el oficialismo y oposición en las encuestas

El año electoral, si bien no ha comenzado desde lo formal hasta que arranquen oficialmente las campañas, ya está omnipresente en las cabezas de la política, y en Mendoza propone un calendario descabellado, donde en algún caso se votaría hasta siete veces.

Percepciones bien marcadas

Martha Reale, directora de la encuestadora Reale Dalla Torre Consultores, se refirió a la otra cara de estas decisiones, que es el interés de los ciudadanos por todo este proceso, teniendo en cuenta que es lo que habitualmente relevan. “En primer lugar, (la ciudadanía) siempre está más dispuesta a responder temas relacionados con Mendoza que con la nación”, explicó en Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, agregando que “por otro lado, en Mendoza vemos mucha más estabilidad en cuanto a las opiniones, y ni hablar del grado de satisfacción que hay, un grado de satisfacción mucho más alto con el gobierno provincial”, remarcó, mientras que “es bajísimo el grado de satisfacción que hay con el gobierno nacional”.

Reale dejó en claro que “aquí está por el piso la imagen, no solo de Alberto Fernández sino también de su gestión, y sin duda, los temas provinciales en nuestros estudios generan más entusiasmo, y por otro lado, notamos muchísima más estabilidad, menos fluctuación que lo que vemos en el humor social respecto a las candidaturas a presidente y la opinión sobre los temas nacionales”.

Más localismo

A la vez, explica un cierto cambio de comportamiento en el interés político que ratifica con su experiencia al frente de la consultora: “Tengo la oportunidad de medir en Mendoza desde hace muchísimos años, más de 20 años, y me ha resultado curioso que, hace algunos años atrás cuando empezamos con las mediciones el mendocino era de mirar mucho a Buenos Aires, de estar mucho más pendiente de lo que sucedía allá y era menos localista. En esa época cuando comparábamos con Córdoba, los cordobeses eran extremadamente orgullosos de sus tierras, muy localistas con sus cosas, sus productos, y Mendoza en ese momento no era tanto”, especificó, mientras que “de unos años a esta parte, es como que esa mirada del mendocino cambió y se ha transformado, lo tengo validado con datos, cuando hicimos la medición sobre Mendo Exit, hicimos ese dato comparado entre nivel de pertenencia con Mendoza, Córdoba, Santa Fe, y Mendoza le ganaba por lejos, incluso a Córdoba con ese sentimiento de orgullo por su provincia, y si nos llamó muchísimo la atención, cómo ha ido cambiando esa perspectiva a lo largo de los años, y cómo el mendocino se transformó en el ciudadano más orgulloso de su tierra de todo el país”, aseveró.

Además, verificado por las últimas performances peronistas en la provincia, destacó que “Mendoza se volvió extremadamente anti K, inclusive hasta por encima de Córdoba en el último tiempo”, y analizó que “esa estrategia de diferenciación que ha hecho el gobierno provincial respecto del gobierno nacional, evidentemente le ha redituado, porque la ciudadanía se ha identificado con eso de sentirse diferentes en cuanto a la forma de gestionar, la forma de hacer política, de valorar las instituciones y demás”.

Oposición desdibujada

La sensación presente es que en el frente opositor a nivel provincial no aparecen siquiera interesados para candidatearse al cargo de gobernador. La percepción de una derrota segura desalienta al punto de un silencio atronador por el lado de ese espacio. “Así es”, ratificó Reale, y explicó: “el peronismo a nivel nacional, y en Mendoza en particular, -porque en esta provincia tiene un porcentaje aún menor de lo que registramos en los estudios de opinión nacional-, está pasando su peor momento en términos de popularidad. “Para un espacio político que siempre su principal activo fue ese apoyo popular independientemente de las medidas que tomase, porque el peronismo ha implementado medidas de centro derecha, medidas que eran compatibles con la visión de centro izquierda, siempre hacía ese movimiento que ha podido pendular, y sin embargo durante muchos años el que se percibía peronista los apoyaba independientemente de cuál era la política que aplicaba. Bueno, esto hoy no está ocurriendo, se han ido quedando cada vez más reducidos a una facción minoritaria de la población, y eso impacta también a la dirigencia porque entienden que ir a una contienda electoral este año es ir a casi una derrota segura, y digo casi porque los partidos hay que jugarlos y el peronismo se puede recuperar, nunca hay que subestimar al peronismo”.

En el movimiento entonces se percibe, por estos lados, un desencanto con la conducción nacional, y al encuestadora señaló: “Sí, eso es una realidad, incluso hablando de peronistas que no se sienten tan identificados con el Kirchnerismo, lo dicen, que de alguna manera les gustaría desprenderse, o si se quiere coloquialmente, sacarse de encima al Kirchnerismo, a La Cámpora”, y como dato interesante remarcó: “cuando lo medimos en las encuestas, le cuesta a la ciudadanía disociar al peronismo tradicional del Kirchnerismo; hoy no está pudiendo, ha sido tan cooptado el peronismo por el Kirchnerismo, que hoy la ciudadanía tiene serias dificultades para hacer esa disociación, y es el principal obstáculo que se le presenta hoy a la dirigencia peronista no ka”.

El cronograma

Todo comenzará el 30 de abril, con las PASO municipales de aquellos departamentos que han decidido despegarse, como San Carlos, La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Tunuyán, Lavalle y Maipú, buscando no quedar condicionados por adherir a unas listas nacionales y provinciales que prevén perdedoras, aunque jamás lo dirán. Luego vendrán el 11 de junio las PASO provinciales; 13 de agosto PASO nacionales; 3 de septiembre las generales municipales; 24 de septiembre generales provinciales, y el 22 de octubre las generales nacionales. El 19 de noviembre es la fecha establecida si es que se llega al ballotaje presidencial