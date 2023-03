Murió Otilio Romano, ex juez federal condenado por delitos de lesa humanidad

A los 79 años y en su domicilio, donde cumplía condena a prisión perpetua por participar de secuestros, torturas y homicidios durante la última dictadura militar, falleció Otilio Roque Romano, ex fiscal, ex juez federal y ex presidente de la Cámara de Apelaciones de Mendoza.

Fue juez de Cámara e incluso presidió ese tribunal durante años. Tras la derogación de las llamadas leyes del perdón, en el 2003 por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, se activaron varias investigaciones que tenían a Romano como protagonista.

La condena a Romano

A mediados del 2017 fue condenado a prisión perpetua en el marco de lo que para la historia quedó registrado como “El juicio a los jueces”. El proceso que se extendió durante tres años y fue el Tribunal Oral federal número 1 de Mendoza lo juzgó junto a sus colegas Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Luis Miret, y una treintena de militares del Ejército y la Fuerza Aérea y policías.

Romano llegó al debate destituido de su cargo de juez y después de un intento de fuga en Chile, del que fue extraditado tras dos años para enfrentar sus cargos en la Justicia argentina.