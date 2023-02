Incendios forestales: ¿Qué medidas tomar para evitarlos?

Ante los picos de calor y la falta de lluvia que vive el país, el riesgo de incendios forestales, como los que ocurren en la vecina república de Chile, aumenta exponencialmente. Para colmo, si los humanos no tenemos conciencia y actuamos con responsabilidad, podemos ser los causantes de un desastre.

No hacer asado en cualquier parte

Por eso, el Ministerio de Seguridad de Mendoza publicó una serie de medidas a tener en cuenta y generar conciencia. Desde Defensa Civil, la primera recomendación es no hacer fuego o asados en lugares no aptos o habilitados. Además, donde sí esté permitido es importante rodear las llamas de piedras de forma que no se extiendan. Por último, es muy importante apagar bien las brasas, teniendo a mano arena, tierra y/o agua.

“Por otro lado, hay que evitar arrojar colillas o fósforos encendidos en rutas y/o campos y no abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales, ya que por efecto del sol pueden funcionar como lupa e iniciar el fuego.”, expresaron.

Otras recomendaciones

Si llegaras a detectar un incendio los pasos a seguir son los siguientes:

Antes que nada, hay que mantener la calma y avisar al 911. Si se tiene un plan de emergencia, ponerlo en práctica pero sin asumir riesgos inútiles.Es muy importante no exponerse mucho tiempo al humo. Este puede asfixiar y hacer perder el sentido. En caso de no saber qué hacer, evacua el lugar hacia el lado contrario de las llamas.

Si es posible, busque organizarse con las brigadas y vecinos y siga las instrucciones de la autoridad. Posteriormente, es importante verificar que el fuego esté apagado y organizar una guardia de cenizas. Si se localiza al causante, desde el ministerio de Seguridad solicitan denunciarlo.

Si no queda opción y debe calentar sus alimentos con fuego al aire libre, tenga estas consideraciones: