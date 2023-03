Dirigentes del PO detenidos en Mendoza: denuncian violación a la Constitución

Fuente: Producción Ciudadano News.

En Mendoza hay dos dirigentes del Partido Obrero detenidos, Lorena Torres y Martín Rodríguez, por marchas piqueteras en la provincia. En este contexto, Eduardo Belliboni, dirigente nacional del PO manifestó: “Es muy grave lo que está ocurriendo, recién venimos de estar en la Cámara de Diputados de la Provincia con la Comisión de Derechos y Garantías, vimos una buena recepción, hay una compresión de que el problema es muy grave".

Belliboni, quien está en Mendoza, relató que "hubo una movilización en los primeros días de la semana que se reprodujo en todo el país, hubo repercusiones pero en el único lugar en donde hubo detenidos fue en Mendoza por un código de contravención que es violatorio de los derechos y las libertades democráticas. Algo nos tiene que decir esto".

"En todos lados rige una ley superior a cualquier ley provincial que es la Constitución nacional, que garantiza derechos y obligaciones a todos los ciudadanos pero no se puede mediante una legislación local violentar el derecho a reclamar, más teniendo en cuenta que hay una situación social que se agrava permanentemente", explicó el dirigente.

“En Buenos Aires hay cortes por todos lados por la energía, hay paro de trabajadores de colectivos, hubo una manifestación de personas que atienden a las discapacitados, tenemos enormes conflictos para que se agraven con detenciones ilegales", sumó Belliboni.

“El derecho a trasladarse no está impedido. No está prohibido el derecho a trabajar, lo que puede haber es un entorpecimiento como ocurre hoy en casi todas las provincias. ¿Qué ocurre con las personas que no tienen luz y están protestando, tienen que ir detenidas como Martín y Lorena? No, hay que resolver los problemas, hay que discutir las situaciones sociales que llevan a eso”, agregó.

Ante la pregunta del porqué continúan detenidos los referentes, dijo: “Hay una intencionalidad política en estas detenciones, los 'republicanos radicales' de Mendoza que se horrorizan con (Daniel) Ortega en Nicaragua también persiguen a opositores acá. No hay ninguna otra razón por la que dos trabajadores estén detenidos, privados de la libertad y de su defensa".

El referente nacional agregó: "Se está violentando el principio de derecho de defensa que es el derecho por el cual una persona no puede estar detenida sin causa o condena; aquí no hay causa ni condena y hay una violación de los derechos de toda la población mendocina. Estamos en Mendoza defendiendo las libertades democráticas”.

Por su parte, Romina Del Plá, diputada nacional del PO, manifestó: “Estamos muy preocupados porque la situación de estas detenciones que se alargan en el tiempo, estamos a viernes y esto ocurrió el martes por haber realizado un reclamo genuino que tiene que ver con enfrentar el ajuste que estamos viviendo".

Y agregó: "Que se busquen chicanas judiciales, que se hable de causas que los compañeros jamás fueron notificados, esto quiere decir que a cualquier persona el día de mañana por hacer un reclamo le van a aparecer que tenía causas, vaya a saber de cuándo, es una arbitrariedad completa y esto está siendo repudiando por un inmenso arco de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos".

"Se reclama por la libertad de Martín y Lorena. Repudiando estos métodos. Si el Gobierno de Mendoza no revierte esta situación la provincia entrará en el mapa no por sus bellezas naturales o sus producciones, sino por ser un provincia emblema de la represión a la movilización popular y del pisoteo de las libertades democráticas”, cerró la legisladora nacional.

Producción periodística: Daniel Gallardo.