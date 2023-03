A prepararse: Godoy Cruz tendrá un 2023 lleno de obras públicas

Godoy Cruz avanza en obras públicas y para este 2023 se prevé un fuerte impulso en esa área. Para conocer sobre iniciativas y proyectos, Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, entrevistó al secretario de Obras Públicas, Diego Coronel, quien expresó: “Estamos trabajando ahora en distintos puntos del departamento más relacionado con la parte centro de Godoy Cruz, calle Colón, Perito Moreno , que es un programa de mejora en la zona de ejes comerciales. Trabajamos con media calzada. Estamos generando alguna plusvalía para los comercios y los vecinos de la zona, queremos fortalecer el eje comercial pero también trabajando en el sentido de una patronalización libre, plana, fácil de acceder”.

“Estamos terminando en Perito Moreno y Colón y vamos a empezar en la calle San Martín. También estos trabajos los hicimos en Joaquín V. González y Paso de los Andes que han finalizado y hemos tenido buenas devoluciones de los vecinos a partir de que terminaron”, agregó.

-Godoy Cruz trabaja mucho con el tema de los espacios verdes, muy pedidos también

-Respecto a los espacios verdes, desde 2016 a la fecha, Godoy Cruz ha duplicado la cantidad de espacios verdes, parques, plazas, rotonda, bulevares, lo que implica no solo tener pasto y veredines, árboles, sino que se incorpora un sistema de iluminación importante para generar seguridad en el entorno.

-¿Cuál es la reacción del vecino cuando el municipio empieza a trabajar con esto y sabe que después de las obras van a tener un beneficio y podrán hacer uso de su departamento en mejores condiciones?

-La primera reacción general es que no los vuelvan locos cortando las calles, o con las veredas, generalmente la gente no está habituada a que le cambien lo diario, que tenga inconvenientes de salir de su casa o ese tipo de cosas pero generalmente, en la mayoría de los casos la recepción es muy buena una vez que finalizamos los trabajos, una de las cosas que tenemos es que somos receptivos a los reclamos, porque por ahí terminamos un trabajo y al vecino no le gustó algo, un canasto o el árbol o que acomodemos, una rampa y el municipio trata de dar respuesta inmediata para que el vecino sienta esa idea de un servicio de calidad.

-Se ha vuelto un corredor muy importante la renovación total de calle 9 de Julio entre Alsina y Carril Rodríguez Peña.

-Ese trabajo lo hace el municipio con Vialidad Provincial quien aportó el proyecto técnico, el municipio es el ejecutor del mismo, hablamos de una zona netamente industrial, donde tenemos el puerto seco importante donde tiene un flujo de camiones muy fuerte pero que se ha convertido en una calle de ingreso no solo a Godoy Cruz sino a la Ciudad de Mendoza viniendo del Este. Se trabaja con un solo cemento, con hormigón de 23 centímetros, tiene una complejidad técnica importante pero venimos con buen nivel de avance, esperamos para mediados de abril estar habilitando.

-En Álvarez Thomas y Puente de Olive hay un circuito saludable que está próximo a finalizar

-En República del Líbano estamos trabajando en un espacio que sea más de corte deportivo- recreativo, donde la gente pueda tener un circuito de trote, caminata, ciclismo pero con aparatos para hacer ejercicios. También estamos con una renovación completa del alumbrado público, de todos los proyectores de vapores que se encuentran frente a la Cooperativa Eléctrica, que se van a renovar con todos elementos de bajo consumo.

-¿Le puedo pedir un favor, podemos hacer con las tachas amarillas, son insoportables?

-El tema de las tachas corresponde al área de Tránsito. Nosotros estamos construyendo cruces elevados, en calle Progreso pueden ver uno, que permiten visualizar al peatón, generar un cruce más seguro, porque el peatón queda más elevado, y un cruce seguro para los vehículos porque tiene que reducir la velocidad para poder pasar de manera segura por el cruce.

“El tema es que por ejemplo, hay vecinos que nos piden que pongamos también tachas para que la gente baje la velocidad al llegar a un cruce para que no vaya a pisar a un peatón que está en el cruce elevado entonces, como que con las tachas hay voces a favor y en contra. Si hay un accidente te van a plantear que no hay tachas y los que andan en vehículo dicen que las tachas molestan”, aclaró.

-¿Tiene ganas de ser intendente?

-El intendente Tadeo García, en las publicaciones, cuando le han preguntado del tema manifestó que cualquier miembro del equipo está en condiciones, equipo formado por varones y mujeres que somos todos profesionales y estamos bastante interesados en los temas de Godoy Cruz. La decisión la toma el intendente y él puede decir quién corresponde que siga trabajando acá.

“En lo personal, me siento muy conforme de estar en este equipo de trabajo y tanto mis compañeros y compañeras como yo estamos todos en condiciones de poder seguir trabajando en estos temas”, aseguró Coronel.