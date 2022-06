¿Me la gasté o no? Así averigua si te queda plata en Previaje

El programa PreViaje fue un éxito. Permitió incentivar a los argentinos viajar por el país recuperando parte de lo invertido para poder gastarlo durante su pase. La devolución por parte del gobierno era del 50% o del 70% en el caso de los jubilados, y se podía gastar en hospedajes, comidas y excursiones. Sin embargo, muchos usuarios quedan con dudas sobre sus gastos y no tienen claro cuánto les queda del beneficio. Por eso, te explicamos cómo hacer para averiguar tu saldo.

Con tarjeta física

En esta modalidad, hay que llamar al Centro de Atención Telefónica de Mastercard al 011-4348-7000 y marcar los 16 números del plástico. De inmediato se te informará el saldo restante en la tarjeta.

Con Billetera Virtual

Se puede consultar en la billetera virtual BNA+, del Banco Nación. Una vez dentro de la aplicación, entrá en la pestaña ‘Tu Banco’, donde además figura el historial de gastos. Si no tenés la plataforma, podes descargarla para Android o iOS.

Una vez dentro de la aplicación, ingresá en la pestaña "Tu Banco", donde además se accede al historial de gastos. También podés conocer tu saldo llamando al Centro de Servicios de VISA al 0810-222-7342.

¿Qué hago si perdí o me robaron la tarjeta?

En esos casos el turista tiene que llamar a Ticket Nación al 0810-666-4803 o a Mastercard al 4340-5700 para pedir la reposición. El saldo disponible no se pierde y pasa a la nueva tarjeta. De cualquier forma, el plástico no se podrá utilizar hasta que no se active llamando por teléfono al número que figura al dorso.