Maltrato animal: denunció el abuso de los perros de Bariloche y se volvió viral

Un joven de 21 años que fue de vacaciones con su familia a la ciudad de San Carlos de Bariloche denunció una situación que para muchos es normal en ese lugar: la presencia de perros San Bernardo cuyos dueños cobran para sacarse fotos con el animal.

Cristian, cuyo usuario en Tik Tok es @crispierri se quejó de dicha práctica y utilizó su cuenta en esa red social para visibilizar el caso: "No me importa que la tradición tenga esto, pero hace días que veo al perro atado, sin importar nada" posteaba el joven, mientras mostraba cómo la gente se acercaba al can para sacarse alguna foto.

Turistas y chicos egresados de los colegios llegan al Centro Cívico de Bariloche para sacarse fotos con el perro, pero el joven no vio lo mismo y denunció que utilizan al animal para un bien económico.

El muchacho pasó varias veces por el mismo lugar y dijo que la imagen se repetía: "Pasé en distintos días y en diferentes horarios, y el animal estaba siempre ahí. No sé cuántas horas pasaba en ese lugar. Deberían prohibir eso", expresaba en diálogo con TN.

Cristian explicó que dicha acción "es esclavizar a un animal para un bien económico", y pidió a turistas en general a no consumir ese tipo de actos.

Qué dice el Concejo Deliberante

A través de una ordenanza del año 2019, el Concejo Deliberante de Bariloche desalentó la actividad: desde entonces, los perros que acompañen a sus amos serán los últimos que se utilicen para esa práctica. Según detalla el texto que brindaron los ediles, una vez que el animal muera no se podrán otorgar permisos municipales para dicha actividad.

Los perros San Bernardo están inscriptos en un registro municipal, donde se exige que cumplan con ciertas condiciones de salud. Un profesional veterinario revisa todos los años al can, con el fin de confirmar si está en condiciones físicas para continuar con esa actividad. Y en dicha ordenanza se establece que el animal no podrá trabajar más de tres horas diarias.