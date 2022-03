¿Lo aprueban? Qué piensan los argentinos sobre el acuerdo con el FMI

A inicios de esta semana, el ministro de Economía Martín Guzmán presentó en el Congreso de la Nación los puntos más importantes del acuerdo que el Gobierno intentará concretar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esa exposición, dirigida a miembros de las comisiones de Presupuesto y Financiamiento de la Cámara de Diputados, se detallaron las pautas que seguirá la política económica para cumplir con los vencimientos del préstamo tomado en la gestión presidencial de Mauricio Macri.

A propósito de la presentación formal del acuerdo, una encuesta elaborada por la Consultora Federico González y Asociados reveló cuál es la opinión de los argentinos sobre el acuerdo con el FMI. En diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano News este martes, el consultor político y director de la entidad, Federico González, repasó los resultados del estudio en el que participaron 2.400 personas de todo el país del 2 al 5 de marzo.

"Preguntamos al principio sobre la importancia que atribuyen las personas al hecho de que el Congreso tenga que avalar o rechazar el acuerdo con el FMI y mayoritariamente dio que es importante, el 65% atribuyó mucha importancia, el 24% alguna, solamente un 10,6% le dio poca o ninguna importancia", describió el directivo.

“La pregunta sobre qué debería hacer el Congreso Nacional, si aprobar el acuerdo o rechazarlo, el 66,6% optó por aprobar el acuerdo contra 33,4% que entendió debería ser rechazado", agregó González, quien apunto que dos de cada tres argentinos entiende que habría que avalar ese acuerdo, más allá de que eso implique que hay que pagar.

En otra etapa de la encuesta, se apeló a la decisión que tomarían los ciudadanos si estuvieran en el rol de los legisladores que deberán aprobar o rechazar el plan presentado por Guzmán. “El 58% lo haría a favor, 27% en contra, el 14% se abstendría" consignó el titular de la consultora, quien agregó que si se llevara a cabo un plebiscito o consulta popular, el 58% votaría a favor, 29% en contra, 13% no iría a votar.

“En otro capítulo, preguntamos sobre el comportamiento que les parece deberían tener los legisladores del Frente de Todos. Si todos los legisladores debían alinearse a favor o votar en contra y abstenerse si es que no estaban de acuerdo y el 83% optó por la opción de que debían alinearse y votar todos avalando el proyecto presidencial", señaló Giménez.

Las opiniones sobre economía

En otra parte del estudio, se consultó a los encuestados sobre las consecuencias de aprobar o no el acuerdo. Asimismo, hubo preguntas orientadas a conocer cómo la opinión pública relaciona el tema del Fondo Monetario con las características de la coalición de gobierno.

“Respecto de cuáles serían las consecuencias de aceptar el acuerdo, las opciones eran si consideraban que la economía del país podría mejorar, empeorar o quedar igual: podría mejorar eligió el 43%, empeorar el 27% y quedar igual el 29,3%", expuso Federico González, quien considera que "hay que evaluar eso en el contexto de que ya está planteada la disyuntiva".

“La inversa, cuáles son las expectativas ante un eventual rechazo al acuerdo, ahí fueron muy contundentes, 62,4% entiende que la economía del país podría empeorar, solo un 14% cree que mejoraría y un 23% que podría quedar igual”, contrastó.

Cuestionamientos al Gobierno

Por último, el director de la consultora habló de los resultados de la encuesta en relación con la mirada sobre el Gobierno. "Hay dos cuestionamientos a nuestro Gobierno, uno, al presidente, y otro, al kirchnerismo y La Cámpora. Entonces, me parece que esa opción que es más parecida a una opción de izquierda, la opción de no paguemos porque implicará un ajuste, eso tiene rechazo de parte de algunos adherentes del gobierno pero además de la oposición, porque la oposición hubiese hecho un acuerdo con el fondo".

"Entonces, hay como una paradoja para el ciudadano porque es un no me gusta el gobierno pero en esta le concedo la derecha, porque si no pagan sería lo peor de lo peor del gobierno aunque no me guste, eligen el mal menor. La disyuntiva que tiene el país, el gobierno, el ciudadano es entre el fantasma del fondo y el infiero del default" concluyó el consultor.