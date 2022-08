Lecciones de sexo: "Aprendimos a partir de malas experiencias"

Hace poco se celebró el Día del Orgasmo Femenino. El origen, la intención, y todo lo que rodea a esta fecha fueron las excusas para charlar con Mauricio Strugo, un sexólogo que se prestó al diálogo con El Interactivo, por Ciudadano News. "El orgasmo femenino es algo que hace poco se empezó a tener en cuenta", comenzó diciendo.

Con esta jornada se busca, entre otras cosas, visibilizar la sexualidad femenina, que siempre estuvo asociada a la reproducción. "La verdad es que, desde la creencia que uno tenga, si tenemos un cuerpo erógeno no es solamente para tener hijos, como antes se entendía. Tener hijos no es simplemente introducir algo en un lugar y depositar los espermatozoides. Los avances de la ciencia y la tecnología nos han permitido que se pueda investigar lo importante que es el orgasmo, la sexualidad femenina. Así y todo todavía queda mucho por estudiar al respecto, porque con el hombre es más sencillo: al tener el órgano sexual hacia afuera, es más fácil poder registrar más datos y experiencias", explicó Strugo.

"Históricamente, la madre ha sido madre y virgen", definió el sexólogo. "Y vamos aprendiendo con el tiempo. Somos una generación, a partir de los 30 o 40 años, que no tuvo una educación sexual correcta. Hemos aprendido a los golpes, a lo bruto, y eso también les pasó a nuestros abuelos y padres. Y en ese camino, la mujer se ha resignado a cumplir con su rol reproductivo y punto. Para decirlo de forma grosera, la mujer solo decía 'abro las piernas y me banco esto, para que me sigan eligiendo'", subrayaba.

"Las mujeres pueden fingir un orgasmo, y los hombres son tan ingenuos que les creen, porque no hay forma de comprobar si es verdad o no", indicaba Strugo. "Ellas tienen un órgano exclusivo para el placer, que es el clítoris. El hombre, que se cree tan sexual, utiliza el mismo órgano para eyacular u orinar. Son distintas concepciones", agregaba.

La sexualidad no incluye solamente el cuerpo. Conlleva palabras, gestos, sobre todo hacia la mujer. El hombre puede estar preparado en 5 minutos y basta, "cosa que no ocurre con la mujer. Ellas necesitan más previa, hablar de más", explicaba Mauricio Strugo. Y se refería también a la cantidad de material que existe sobre orgasmo femenino, sexualidad inclusiva, y hasta la existencia de películas eróticas, más amigables, que enseñan a compartir y aprender en pareja.