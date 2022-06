Las pruebas del ADN de Diego Maradona dejaron más dudas

Cuando en diciembre del año pasado Eugenia Laprovittola y Magalí Gil extrajeron sus muestras de ADN para cotejarlas con las de Diego Maradona, buscaban definir si existe o no filiación. Seis meses después, debido a demoras por falta de insumos, los resultados negativos en ambos casos. Sin embargo, no todas las partes están conformes con las conclusiones del laboratorio y podría haber una apelación.

“Los resultados observados EXCLUYEN a DIEGO ARMANDO MARADONA (fallecido) como padre posible de EUGENIA MAILEN LAPROVITTOLA”, informa el documento del Juzgado Civil y Comercial N° 20 que tiene el membrete del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN Dirección General de Asesorías Periciales de La Plata. Lo mismo expresa respecto a Magalí Gil.

¿Qué puede pasar ahora?

Ahora empieza un nuevo camino para ambas y el abogado de Gil, Marcelo Izquierdo, aseguró que seguirá buscando su padre biológico y que siempre fue consciente de la posibilidad de que Maradona no lo fuera.

Sin embargo, Laprovittola no confía en los resultados y apelará ante la Justicia, defendiendo lo que le dijo su madre biológica. Por el momento no se expresará públicamente, esperando a que pasen unos días, luego de, según expresó en redes sociales, recibir amenazas.

Lo cierto es que aunque haya un examen de ADN, se puede apelar porque para los presuntos hijos no rigen plazos de caducidad y el juez debe considerar todas las pruebas, incluidos los testimonios.

¿Qué dicen los hijos e hijas del Diez?

Los abogados de los herederos reconocidos de Diego Maradona dieron por terminado el asunto. “Eran los únicos dos casos en trámite, no hay ninguna otra cosa a la espera de resultados”, aseguró Federico Guntin, el representante legal de Dalma y Gianinna. A su vez, Mario Baudry, apoderado de Dieguito Fernando, consideró: “Nosotros estamos tranquilos porque aceptamos que se haga el ADN porque entendimos el derecho del nene a saber si tiene hermanas y la pericia dice que no son hijas de Diego, más no podemos hacer. En estos casos todos se niegan pero Verónica entendió que había que hacerlo para ayudar”.