Las distintas variantes del vértigo: síntomas y tratamiento

Ana Carolina Binetti, otorrinolaringóloga habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y destacó:

“Las personas que no pueden cruzar un puente colgante, no pueden hacer parapente eso generalmente es una fobia, es como que no se quieren acercar al balcón y se mantienen a 2 metros porque les da impresión la lejanía visual, eso es un efecto más visual que vestibular. El vértigo vestibular es muy violento, te impide que te muevas libremente y tendes a caerte hacia el lado que está más afectado".

“Hay muchas patologías, distinta enfermedades que pueden originar que uno sienta vértigo en el odio y otras en el sistema nervioso central.

Las más comunes de oído están las que ocurren cuando uno se levanta a la mañana, se llama el vértigo despertador, o que ocurre a mitad de la noche cuando uno está durmiendo y gira dormido y empieza a sentir que todo gira, los pacientes cuentan que gira el sueño y después se despiertan, esto se produce porque se desplazan los otolitos que son unas concreciones de calcio que tiene el oído adentro.

Después hay distintas enfermedades que pueden provocar lo de oído, como enfermedades Ménière que viene con trastornos de audición asociado, enfermedades producidas por virosis, que se producen lesiones por la gripe, por covid.

Y entre las causas centrales más frecuentes es la migraña, hay una variante de migraña que se llama migraña vestibular que afecta territorios del equilibrio tanto a nivel cerebral como en el oído interno, y a veces da vértigo con migraña a veces sin dolor o con dolor en otros momentos.

“Se puede dañar en algunas circunstancias porque a veces hacemos algunas cosas, por ejemplo si levantamos mucho peso de golpe o hacemos abdominales intempestivos y el oído justo tenía un poco de presión adentro y nosotros no sabíamos, podemos romper una parte del oído y hacer una fistula y dañarlo. Esto también puede pasar en trabajos de parto.

“Nosotros tenemos dos formas de sentir el equilibrio a través del oído, el equilibrio relacionado a como está la cabeza en el espacio, uno es cuando uno hace movimiento de la cabeza en ángulo, que los receptores se llaman canales semicirculares, entonces uno mueve la cabeza el líquido se atrasa y desplaza unas células que están ahí adentro del canal, y así uno siente si se movió para un lado o para el otro.

“El vértigo lo puede sufrir cualquier persona, no está descrito en menores de 1 año, de hecho la cinetosis que es la intolerancia al movimiento al ser trasladado en un auto, que no es vértigo, es mareo, está descripta a partir del año. Y los vértigos en niños están descriptos a partir de los 2 años de edad.

“El vértigo produce mucha contractura, porque cuando uno tiene vértigo no soporta mover la cabeza porque no tiene bien los reflejos para controlar la estabilidad, entonces el cuerpo enseguida hace que uno se ponga rígido, pero esto es parte de la estrategia corporal para tratar de cuidarlo a uno mismo, porque a veces cuando uno tiene mucho vértigo, si se hace masaje al cuello y demás, empeora”.

Ante la consulta si el vértigo se trata, dijo: “Hay personas que tienden a repetición, hay quienes tienen crisis por unos años. Si es un adulto mayor que tiene repeticiones, estos vértigos posicionales, tiene que estudiar que tenga bien la vitamina D y la calcemia.

Si tiene problemas de calcio en el cuerpo, mucha osteoporosis, tiene que hacer tratamiento y eso va a ayudar a que disminuya el número de crisis.

Después por ejemplo si son migrañosos, las mujeres jóvenes, los adolescentes, en ese caso tienen que ver, porque en ese caso pueden tener un detonante alimentario, otras veces tiende a detonante por situaciones que se estresan mucho.

Y tiene toda una serie de medidas preventivas, por ejemplo hacer deporte aeróbica, tener una forma de dormir regular”.