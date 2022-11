La picante contestación de Maratea a Brancatelli

El influencer salió al cruce del periodista K, quien lo había criticado por lanzar una colecta para pagar una mesa que le costó dos millones de pesos.

"Santi Manotea", lanzó ayer el periodista de C5N en su cuenta de Twitter, citando una serie de declaraciones de Maratea, y agregó: "El problema son los que aportan (a las colectas)".

Decidió recoger el guante y fulminó al vicepresidente 1° del Club Atlético Ituzaingó "Branca, amigo, vivís del Estado y con la plata que te robas no podes ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso", comenzó Maratea, recordándole a Brancatelli el cierre de su supermercado "low cost", llamado Don Ahorro .

Sin bajar el tono de su contestación, el influencer concluyó: "El éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tuit".

Santi comentó que iniciaría lo que él llama "pasar la gorra" para darse un gusto personal: un viaje para ver el Lollapalooza en otro país, para abonar el sueldo de la primera empleada de la fundación y para terminar de pagar la compra de la costosa mesa.

"Tengo que terminar de pagarla, me salió muy cara", señaló y, adelantándose a las críticas, advirtió: "No me vengan con 'Santiago, ¿Cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata'. Chicos, no entendieron nada