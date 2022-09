"La pandemia hizo que el trabajo del futuro llegara para quedarse"

Los casi tres años de aislamiento y pandemia que sufrió la Argentina (y gran parte del mundo) modificó costumbres y hábitos que parecían inamovibles. Uno de ellos es la forma de trabajar, y según los entendidos a nuestro país le ha costado más que a otros adaptarse a esta modalidad.

Juan Pablo Chiesa es abogado, especialista en empleo y políticas públicas. En diálogo con El Interactivo, por Ciudadano News, el profesional fue casi categórico: "Lamentablemente, en nuestro país la legislación laboral y la vorágine del Congreso no están a la velocidad de lo que es el empleo y el trabajo. Por eso en Argentina tenés índices elevadísimos de trabajo en negro, de clandestinidad laboral, de juicios laborales y conflictos, porque no estamos a la altura de lo que está pidiendo el futuro de trabajo".

Y esto, según el profesional, apunta concretamente a la calidad: "Se terminó el concepto de cantidad, pasamos a calidad, esto significa que la pandemia le dio un cachetazo al mundo pero también a la Argentina. Un ejemplo claro es el teletrabajo, que gobierna el planeta desde 1990 en el Reino Unido, en países europeos y asiáticos, y es una modalidad excelente.

Argentina no supo aplicar el concepto de teletrabajo. "Solamente el ministro de Trabajo de Néstor Kirchner, Carlos Tomada, fue el único ministro que supo ver lo que es el teletrabajo, implementándolo a las enfermedades inculpables por el 2003, y después nunca más".

Chiesa se apresuró a aclarar que "teletrabajo" no es igual a "home office": “El home office es trabajar desde tu casa, el teletrabajo es prestar servicio a otra persona en lugares que no sean establecimiento comercial. Puede ser una plaza, un bar, en otro sitio. El objetivo es dejar la presencialidad en la fábrica, tal como era antes porque ya no se requiere eso".

"Un ser humano que pasa más tiempo consigo mismo en la lectura, o viendo televisión, recreándose, genera algo positivo en la persona. Su psiquis comienza a funcionar de manera productiva a la hora de prestar servicios a otra persona", explicó Chiesa.