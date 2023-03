La pandemia desafió al sector asegurador: cambios y desafíos para el futuro

Las aseguradoras, todavía no pueden recuperarse tras el paso de la pandemia del Covid-19. El impacto fue tan grande que modificó en la manera de consumir y de asegurar a las personas y sus bienes, como lo explicó en declaraciones a Ciudadano News, el CEO de Sancor Seguros, Alejandro Simón: "La pandemia impactó de lleno en el sector asegurador desde muchos ámbitos. Por un lado, mediante la necesidad de generar una digitalización completa de las operaciones para poder trabajar remoto".

El empresario también manifestó: "Y también aceleró tendencias preexistentes de cambios culturales que impactan sobre la forma de consumir, sobre la forma de comprar y de trabajar y son transformaciones de largo plazo".

El rubro automotores es uno de los que cuesta regular en las pólizas de seguros, anclados aún más por la inflación. Situación compleja que mostró también el seguro de vida, con pérdidas millonarias. Como detalló el ejecutivo: "El ramo más grande es automotores y en un primer momento la frecuencia de siniestros como la gente no circulaba bajó, por lo cual, no fue un impacto negativo. No obstante después los precios bajaron rápidamente y hoy es uno de los principales problemas de la industria aseguradora".

"Las tarifas no se actualizaron de acuerdo a la inflación porque se venía de una etapa de menor frecuencia siniestral y hoy es el gran problema. En lo que tiene que ver con vida si fue un impacto muy fuerte, en Brasil por ejemplo, tuvimos pérdidas cercanas a los 20 millones de dólares por la pandemia ya que el coronavirus no era un riesgo cubierto", cerró Simón.

Producción periodística: Daniel Gallardo.