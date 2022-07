La muerte de Nisman: Arroyo Salgado, indignada con Fernández por su cambio de postura

Falta poco para otro aniversario en el que se recuerda el atentado a la AMIA. Y en este contexto, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman, participó de una entrevista televisada para un medio de Buenos Aires. Allí, entre varios conceptos, la mujer dejó una frase en el aire: "No comprendo por qué Alberto Fernández cambió tanto de posición", en referencia a la muerte del fiscal.

El envío, que pudo verse el jueves por la noche, mostró a Arroyo Salgado con descreimiento e indignación: "No entiendo por qué pasó de sostener un asesinato, a defender la teoría del suicidio con tanta seguridad".

"La verdad, no lo entiendo. Habría que preguntarle a él qué le pasó por la cabeza. En la familia no tenemos dudas de lo que pasó: sabemos que se trató de un magnicidio", refirió la jueza.

La ex esposa del fiscal manifestó que su relación con el presidente es prácticamente nula: "A Alberto Fernández lo vi dos veces nada más: cuando era Jefe de Gabinete le tomé declaración en Casa de Gobierno. Y en otra oportunidad fue él quien se acercó al juzgado. Fueron las únicas ocasiones en que pude verlo".

"No tengo más contacto ni trato con él. Y no lo tuve con ninguna otra administración", dijo Arroyo Salgado. Sin embargo, deslizó un par de datos: "Hubo dos ex presidentes que se contactaron conmigo para tener una reunión, pero no me pareció correcto".

Sandra Arroyo Salgado se desempeña en el Juzgado 1 de San Isidro, lugar donde podría quedar el expediente sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. A este respecto, la mujer dijo que el proceso está en pleno trámite y que no puede emitir opinión alguna, para evitar un prejuzgamiento. "La investigación sobre la foto se tramita actualmente en la sede del Juzgado Federal nº2, donde está el doctor Mirabelli. No hay posibilidad de cambiarla por ahora", expresó.