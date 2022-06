La lapidaria crítica de Luis Petri al presidente por su discurso en Alemania

El ex diputado de Juntos por el Cambio, Luis Petri, criticó los dichos del presidente Alberto Fernández, quien lanzó un discurso en Alemania ante los líderes mundiales del G7. Durante una entrevista en LN+, el precandidato a gobernador de Mendoza sostuvo que el mandatario es "cínico y perverso".

“Alberto es un cínico y un perverso. Dijo que no había que tener déficit pero que el ajuste no debía hacerlo la gente. En medio de esta tremenda inflación, se termina ajustando a los sectores asalariados y a los jubilados: quienes pagan el ajuste por inflación es la sociedad. El presidente descaradamente dice que no va a ir contra esos sectores“, reclamó Petri.

Desde Alemania, Fernández le envió un mensaje a Cristina Kirchner durante el discurso que mencionó el ex diputado: “No se puede vivir eternamente con déficit fiscal”. Además, descartó que se planeen medidas adicionales, como la restricción del acceso al dólar tarjeta para gastos en el exterior.

El mandatario sostuvo: “Hoy se tomaron las medidas que se habían estudiado entre el Banco Central y el ministro de Economía; eran medidas que ya veníamos pensando de antes y estábamos esperando que el directorio del Fondo aprobara el primer trimestre porque hubieran significado un cambio de condiciones respecto de lo que el Fondo había visto”.

En cuanto a la resolución que tuvo para el presidente el escándalo en la Quinta de Olivos, Petri también lanzó una crítica al pago de 3 millones de pesos por parte de Fernández: "Es un presidente pagando por su impunidad. Y lo más grave es la justicia poniéndose un precio. Es el mismo que día con el dedito ‘se terminó la Argentina de los vivos’, ese es el presidente. Como estaban en una residencia oficial, no hubo delito porque el presidente es presidente las 24 horas. Es escandaloso“.