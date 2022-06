La inflación de mayo fue la más alta en 30 años

Fuente: Pexels.

La inflación que está mostrando Argentina en los últimos tiempos es un tema de agenda que mantiene ocupado a todos los ciudadanos. En este contexto, el programa Metaverso de Ciudadano News entrevistó al economista Diego Giacomini, asesor financiero y docente, quien analizó lo que ocurre en el país.

Diego Giacomini explicó: “La inflación será cada vez más alta y esto que está pasando, vengo diciendo que va a pasar desde el año pasado. Lo que emitieron, hay una parte que no terminó de hacer efecto y siguen y deberán seguir emitiendo, entonces, está asegurado un 2022, 2023, inclusive 2024 con el próximo gobierno haciendo las cosas bien con una inflación con tendencia al fiscal y un escenario monetario que se irá complicando sistemáticamente, porque lo que hay que hacer no solo es muy difícil de hacer sino que nadie de los que lo tienen que hacer lo quieren hacer, ni la misma sociedad tampoco está dispuesta a afrontar lo que hay que hacer”.

En este contexto, el profesional continuó: “Primero, mientras haya peso y Banco Central e inflación en forma permanente no va a bajar nunca. La historia lo ilustra. Si usted mira el Banco Central y el peso, en el único momento de la historia Argentina en que la inflación permaneció controlada y baja es cuando no hubo Banco Central y peso, y fue en la convertibilidad”.

El economista también explicó: “Para que haya un remedio exitoso uno tiene que tener sobre qué aplicar exitosamente el remedio. Para bajar la inflación uno tiene que tener una oferta monetaria, una política de creación de dinero que alinee a esa fábrica de dinero que es el Banco Central con la demanda de dinero, o sea, tiene que hacer que siempre la oferta coincida con la demanda, lo cual es casi imposible pero el problema de Argentina es que no tiene demanda de dinero ni la va a tener nunca

Diego Giacomini continuó: “Hay que hacer una reforma monetaria muy profunda, a la gente hay que preguntarle si está dispuesta a que no haya más pesos, a los políticos, están dispuestos a que no haya más Banco Central y la verdad, la gente no ata las dos puntas de los cables o sea, le encanta ahorrar en dólares pero al mismo tiempo quiere tener pesos. Ahora, el problema es que así como están las cosas no se puede dejar de tener Banco Central y pesos porque para poder dejar de tener estas cosas hay que hacer reformas todavía mucho más difíciles que la de dejar de tener pesos y tener Banco Central.

A la pregunta realizada por los conductores acerca de si el dólar blue subió luego de conocerse los números de la inflación y las repercusiones que llegarán aparejadas, Giacomini respondió: “En la teoría económica, el dólar no podría explicar lo que pasó mañana, ayer o en fechas puntuales del corto plazo, lo puede explicar en películas o sea, en tendencias. En la película de acá al 2024 este dólar de hoy está barato”. “El dólar oficial que hoy está en 122, 123 pesos, para estar en términos reales ajustados a septiembre, octubre de 2021, debería estar a 160”.

El economista también apuntó: “ Yo creo que se viene en un futuro no muy lejano una corrección del tipo de cambio de golpe, devaluación, porque estas decisiones las toma un burócrata, que dice hasta acá llegamos y eso no sé cuándo lo va a decir, el 30 de julio, de agosto o septiembre, no lo sé. Y va a decir a cuánto lo ponemos, así se toman las decisiones en la política económica”. “En Argentina los burócrata siempre tratan de aguantar y aguantar y eso en realidad agranda y encuba el problema debajo de la alfombra entonces, cuando tenés que tomar las decisiones la tomás contra la pared y la espada en la yugular”.