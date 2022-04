La comida y los argentinos: ¿cómo mejorar nuestra dieta?

Las costumbres alimenticias cambian de acuerdo a la sociedad en que vivimos, en torno al clima y también pueden verse modificadas en relación a la rutina diaria. Pero, ¿existe un patrón común en el país? ¿Cómo comen los argentinos en general?

Sergio Britos, director de Centro de Estudios y Políticas sobre Economía y Alimentación, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) fue consultado por la dieta de los argentinos.

—¿Los argentinos comemos mal?

—Sí, al menos una población alta de la Argentina tiene problemas en la configuración de la dieta en patrones alimentarios, o sea en la medida que hay equilibrios y desequilibrios de los distintos grupos de alimentos que componen una dieta. En otro aspecto que también nos va mal es en la diversidad. Una dieta saludable debe ser combinada, variada y eso no ocurre.

“En los dos aspectos clave de una dieta saludable tenemos un problema que hace que al menos, el 89% de la población esté en situación de dieta intermedia o baja en calidad. Solo un porcentaje bajo de la población de la Argentina hace dieta de buena calidad.

—¿A qué se debe la mala alimentación?

—El tema es multicausal. No podemos olvidar que tenemos casi el 40% de la población en situación de pobreza, 30% en inseguridad alimentaria. Dos años y medio con índices de precios de alimentos que todos los meses crecen por encima de la inflación, de modo que hay deterioro en la capacidad de compra de alimentos de un sector de la población que sería uno de los factores más relevantes.

“También hay cosas que tienen que ver con hábitos, un patrón inelástico de alimentación. Hábitos que hacen que la dieta sea monótona, consumimos pocos alimentos respecto de la diversidad de lo que podríamos consumir. Tenemos una dieta marcadamente dependiente de 8 a 10 alimentos, que son siempre los mismos y tienen un perfil nutricional no demasiado saludable. Muchas harinas, panificados, alimentos que son fuente de azúcares, hortalizas como la papa".

La educación alimentaria

Sobre la cultura de la alimentación y la educación, indicó que “Argentina no tiene una política definida en términos de educación alimentaria, lo cual es vital en primeros años de vida y en la escolaridad". Asimismo especificó que los productos de mejor calidad, "no suelen estar dentro del top 10 de lo que consumimos, que no solo tiene que ver con los precios sino también con la inelasticidad".

De esta manera, contó que "es uno de los países del mundo que tiene más alto consumo de carnes, las carnes rojas cuando se analizan las recomendaciones está dentro de los alimentos con mayor exceso junto a harinas, azucares y panificados. Esto cruza transversalmente a toda la población. Tenemos consumo de carne elevado, aún en los sectores más pobres".

En este sentido, el entrevistado recomendó que para tener una buena alimentación es necesario "consumir menos carnes, fundamentalmente las rojas e introducir más vegetales, legumbres, verduras y frutas. Creo que son cambios que están ocurriendo en muchos lugares de mundo".

Finalmente, recomendó "tener una dieta y de calidad, consumiendo verduras variadas y estacionales. Frutas también, legumbres que es grupo olvidado, también lácteos donde a destacar está el yogurt y los beneficios asociados a la fermentación. Son los alimentos más deficitarios en la dieta, que sería bueno que aumenten en el patrón alimentario".