Juntos por el Cambio rechaza el pedido de juicio político a la Corte Suprema

Juntos por el Cambio rechazó el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y los demás integrantes del máximo tribunal, al advertir que “es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado”.

Juan Martin, diputado nacional de ese espacio político se expresó al respecto en el programa Metaverso por Ciudadano News y consideró que el juicio político refleja “la impotencia del gobierno”.

Y argumentó: “Este recurso del juicio político se da después de haber intentado ampliar la Corte a 25 miembros con una supuesta representación federal, un ataque constante con la insinuación por parte del ministro de Justicia de la Nación de que se podría cambiar el régimen del Consejo de la Magistratura a través de un DNU”.

A la vez explicó: “ahora parece que se impulsa un juicio político a la corte, pero en una situación de falta de iniciativa política y completamente alejado de los problemas de los argentinos que tienen muchas dificultades con la inflación; con la imposibilidad del empleo formal; con la inseguridad”, situación que consideró como un detonante para no lograr un consenso entre oficialismo y oposición.

En su reflexión, Juan Martin apuntó a la figura de Alberto Fernández: “Lamentablemente tenemos un presidente que niega sistemáticamente la realidad y decía que los problemas que tenemos son por una crisis de crecimiento”.

Por eso opinó y cuestionó que “si pasa esto en términos económicos, porque no estar confabulando una teoría conspirativa con todos los actores políticos institucionales de la Argentina que vayan en contra de su gobierno”.

A su vez, el diputado marcó la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: “Uno puede tener una posición crítica con una definición de la justicia, es legítimo que lo haga el kirchnerismo y que lo hagamos nosotros, porque no tenemos porqué estar de acuerdo con una decisión judicial, lo que sí está claro, es que nosotros no ponemos en tela de juicio las decisiones y, si no nos gusta la resolución judicial están los recursos y el procedimiento establecido en la Ley y en la Constitución para poder recurrirla”.

Y concluyó: “Nosotros no planteamos que la justicia no tiene que intervenir, que no se tiene que meter, porque está establecido en la Constitución y nosotros creemos en la Constitución”.