Intento de magnicidio: "No se puede hablar de tentativa de homicidio"

A seis días del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, continúan las investigaciones para saber cómo se gestó dicha acción.

Según la Justicia, una de las hipótesis que toma más fuerza debido a la evidencia recolectada es que Fernando Sabag no actuó solo para intentar asesinar a la Vicepresidenta.

Para entender la magnitud de la causa habló en el programa Metaverso por Ciudadano News Francisco Oneto, abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, donde afirmó que desde el punto de vista técnico "no se puede hablar de tentativa de homicidio": Según el letrado, estamos frente a lo que la doctrina denomina tentativa de delito imposible, que se da cuando los medios utilizados son groseramente inadecuados para conseguir el fin que el autor quería cometer.

El arma que utilizó Sabag Montiel es una pistola de la marca argentina Bersa semiautomática de acción simple, calibre 32, modelo Lusber 84, que tenía cinco balas en el cargador. A pesar de ésto, Oneto explicó que “no hubo una introducción de peligro a la sociedad y como el artículo 19 de la Constitución no puede castigar otra cosa que no sean acciones que afecten a terceros y, el bien jurídico vida nunca corrió peligro porque el arma era inidónea para conseguir el fin, no se puede hablar de tentativa de homicidio, pero sí de una portación ilegal de arma de fuego”.

En este caso, y luego de un análisis técnico, Francisco Oneto afirmó que por el artículo 289 bis del Código Penal, Sabag "podría recibir una pena que va de 2 a 4 años de prisión por portación de arma y si se confirma que el medio utilizado era inidóneo para conseguir el fin muerte".

La situación judicial de Brenda

Ayer Brenda Uliarte declaró ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, donde negó las acusaciones en su contra. Para el abogado Francisco Oneto, en términos de defensa, la postura de Brenda es más interesante que la de Sabag Montiel.

Al respecto, explicó que en este caso predominan dos de los temas más espinosos e interesantes de la teoría del delito: la participación y la autoría.

Así es como para Oneto “hay que preguntarse si aunque Brenda hubiese participado en esa conducta, por lo que se llama teoría de la Accesoriedad Externa, Brenda no sería punible, porque tampoco es punible la conducta de Montiel, según esta cuestión del delito posible”.

CFK querellante

Cristina Fernández de Kircchner se presentó como querellante en la causa con el patrocinio de Gregorio Dalbon, su abogado.

Para entender cómo impacta esta figura en la causa, Oneto explicó que la querella es un “acusador privado” que sigue lo que hace el fiscal y que puede modificar el curso de la causa si se toma en serio su rol.