Inseguridad vial: Argentina registra 11 muertes por día

Este 10 de junio se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial, con el objetivo de concientizar sobre el respeto a las normas de tránsito y la necesidad de contar con políticas destinadas a la educación vial.

En Argentina, durante el primer cuatrimestre de 2022, fallecieron 1.339 personas en siniestros viales y, según el reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 43% de las víctimas fueron motociclistas, mayormente hombres, menores de 35 años.

Mariana Sena, secretaria de Compromiso Vial, puntualizó en diálogo con El Interactivo que, en promedio, el país registró "once muertes por día en hechos de tránsito. El número de lesiones y de personas que quedan dañadas psicológica y físicamente es algo que tiene una cifra sideral, es una pandemia, un flagelo que venimos sufriendo hace tiempo y no desciende".

Señaló, en tanto, que el principal factor que influye "es el Estado", el cual debería brindar "prevención, cuidado, infraestructura, inversión, políticas acorde, legislación acorde. Cuando hablamos de educación no es solo en la escuela, sino también en cómo se otorga la licencia de conducir".

"No hay convivencia amable con el peatón"

Sena también sostuvo que siempre se lo considera al peatón como "lo más importante", pero debería ser visto como "el más inseguro, vulnerable, que tiene que afrontar las dificultades porque las veredas no están en condiciones, son inexistentes, no están pintadas las sendas peatonales en todas las esquinas, los semáforos están hechos para los autos y no para peatones. No hay convivencia amable con el peatón".

"El tema de la movilidad vial, si no es pensado de manera integral, siempre se llega tarde, desprolijo y con remiendos", aseveró.

Alcohol cero al volante

Por último, habló sobre la importancia de aplicar la política de 'alcohol cero' al volante, la cual actualmente está vigente en provincias como Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Cruz, Río Negro, entre otras.

Desde Compromiso Vial, hacen hincapié en que esto debe hacerse extensivo para todos los conductores, para que "la calle sea segura para todos y todas". Aseguró que no se avanza en esto por "resistencia política".