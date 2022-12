Inflación y consumo: ¿cómo termina diciembre?

A cuatro días para que termine el año, es necesario hacer un balance de lo que ha sido el consumo en base a las estadísticas inflacionarias que hay en el país, por tal motivo German Romero, Director General del Departamento Estadísticas y Tendencias - Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, expresó en el programa Metaverso por Ciudadano News que comúnmente sus números son similares a los del INDEC “pero en noviembre hubo una diferencia en la canasta de alimentos”.

Al respecto Romero explicó que según el INDEC, los alimentos habían subido en noviembre un 3,5% y según su departamento de estadísticas, la cifra se duplicaba: “Precios Justos hizo que el INDEC tome lectura en súper e hipermercado pero no en el sector minorista y donde compramos el 70% de los consumidores argentinos”, dijo.

Y agregó: “Ahí los precios están totalmente liberados y es allí donde medimos, porque para medir hay que medir toda la realidad”, por lo tanto opinó que “diciembre viene de manera muy similar a noviembre, los alimentos continúan subiendo, la carne vacuna no subió y esto ha hecho que se hable de una pequeña desaceleración”.

Así mismo sostuvo que el programa lanzado por el gobierno nacional “sirve para equilibrar la fotografía de una realidad que no es”, por eso profundizó: “Los super e hipermercados principalmente del interior, no superan el 50, 60% de la cantidad de productos de precios justos y estos precios justos no contienen el alma de lo que es la canasta básica alimentaria como tal”.

Debido a esta situación, para Romero “los sectores sociales de clase media y media baja terminan comprando en el comercio de cercanía porque no disponen de un volumen monetario para hacer compras mensuales y van al almacén y terminan pagando precios más caros”.

Cambio de hábitos

El director General del Departamento Estadísticas y Tendencias aseguró que con el correr de los años, el ciudadano se vio obligado a cambiar sus hábitos por la pérdida del poder adquisitivo a causa de un 100% de inflación.

En este proceso de cambio, estableció tres etapas: “en 2014 hubo una devaluación que produjo el cambio de primeras marcas a segundas y terceras marcas; en 2016-2017 se resignó proteína, carnes y se migró a fideos, arroz, más pan, menos frutas y se perdió calidad; y este último tiempo se agudizó esta conducta pero lamentablemente se empieza a recortar en alimentos”, sentenció.