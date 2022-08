Hipotecados UVA: algunas familias tienen afectados hasta el 90% de sus ingresos

En medio de un proceso inflacionario que no da respiro a la Argentina, hipotecados UVA marcharán hacia el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exigiendo una solución urgente a la situación de miles consumidores que se endeudaron con este sistema.

Según indican desde Hipotecados UVA autoconvocados, "la publicidad del BCRA decía que la relación cuota ingreso se iba a mantener estable", pero la realidad es que "hay familias que tienen afectados el 80-90% de sus ingresos y ya no pueden pagar" los créditos, motivo por el cual marcharán el próximo 23 de agosto en Buenos Aires, con vistas a que sea una movilización federal.

Leonardo Miranda, integrante del colectivo mencionado, habló en El Interactivo, de Ciudadano News, y sostuvo que lo que exigen es una solución, porque "realmente nos metieron en un problema grande con toda esta inflación que venimos sufriendo desde hace varios años y obviamente el problema es que los sueldos no acompañan la inflación".

“El Estado, desde el gobierno de Mauricio Macri, generó unos créditos, que son unos créditos similares que se usó en Chile, basándose en unidades de valor adquisitivo, de ahí viene la sigla UVA. Esa UVA tenía un valor en su momento, en el 2016 tenía un valor de 14 pesos cada UVA. Lo que hicieron fue crear una cuasi moneda que se iba actualizando con la inflación", detalló en relación con la gestión de los créditos.

Y aseveró que "lo que se prometía desde el Banco Central era que no se iba a modificar la porción del sueldo que uno destinaba para la cuota, sin importar lo que pasara con la inflación, y eso es lo que está pasando desde el minuto uno y por eso nuestro reclamo hacia el Estado, que fue el generador de estos créditos".

Miles de familias en crisis

Por otro lado, Miranda indicó que, según un el informe del Banco Central, actualmente hay un poco más de 115.000 hipotecarios, además de unos 500.000 entre tomadores de créditos prendarios y personales.

“Los bancos tienen la potestad de a la tercera cuota impaga ejecutar la casa, sin mediar ningún tipo de acción judicial. Obviamente que no lo están haciendo porque sería un escándalo, pero la posibilidad la tienen y si lo hacen no habría forma de protegerse", lamentó.

No obstante, contó que a la primera cuota impaga, sí están recibiendo cartas documento con la exigencia de regularizar la deuda, en un plazo de 48 horas.

"Hay muchos casos en la justicia, algunos ya tienen fallo favorable, otros no tanto, pero la verdad que no podemos esperar a la justicia porque con suerte es esperar 5 o 6 años y no sabemos qué va a pasar de acá al año que viene, por eso decimos que la resolución tiene que venir de la política, tiene que haber alguna ley que se genere", agregó el integrante del colectivo de hipotecados.

Y completó: “Estamos sobreendeudados, mucho más de nuestra capacidad financiera, más allá que no podamos vivir el día a día. Obviamente que la calidad de vida de los hipotecados ha decaído considerablemente, tampoco tenemos forma de salir porque no hay de dónde conseguir ese dinero para poder saldar el crédito".