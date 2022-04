Heroína: una policía salvó a un bebé con RCP

Una sargento de Misiones protagonizó un acto heroico en las ultimas horas cuando salvó a un nene se había caído adentro de un balde con agua y estaba inconsciente.

El hecho ocurrió el pasado martes 19 de abril alrededor de las 11 de la mañana cuando una madre irrumpió desesperada con su bebé en brazos en el recinto del Comando Radioeléctrico de Candelaria. En ese momento, la mujer explicó que el niño se había caído en el fondo de un balde y que necesitaba ayuda inmediata.

La oficial, que además es enfermera, le realizó maniobras de RCP, mientras se trasladaban al hospital. Según indicaron, luego de varios intentos, el bebé reaccionó, escupió agua y comenzó a llorar.

Asimismo, expresó: "Ella simplemente me dio a su hijo en brazos, estaba blandito, y ahí me arrodillé en el suelo y empecé con las maniobras". Luego agregó: "En ningún momento entregué el bebé a los médicos, me quedé con él y seguí con las maniobras de cardio porque estaba todo mojado y tenía hipotermia. De repente empezó a llorar más fuerte y mover sus manos, para finalmente abrir sus ojos".

Finalmente, emocionada, la mujer manifestó su deseo de ver al pequeño: "Hace un rato me escribió la mamá de Brandon y me agradeció. Ahora quiero ver si la ubico porque quiero ir a ver al bebé".