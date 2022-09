Héctor Recalde: "Es posible repartir el empleo existente"

El abogado laborista y ex diputado nacional por el peronismo, Héctor Recalde, estuvo en Mendoza para brindar una charla sobre "Desafíos del Derecho Laboral y la Justicia de Trabajo". En el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el candidato a integrar el Consejo de la Magistratura habló de los sindicatos, el rol del Estado, y de la forma en que algunos jueces fueron elegidos para integrar la Corte.

Entrevistado por el periodista Daniel Gallardo para El Interactivo, por Ciudadano News, Recalde dijo que "las sentencias en la Corte Suprema de Justicia no han sido en beneficio de las personas que trabajan, y en muchos casos no se han respetado derechos constitucionales. Incluso esta Corte tuvo algunas cosas cuestionables con el acceso a dos magistrados: me refiero a Rosatti y Rosenkrantz, que aceptaron asumir por decreto y en comisión, algo que no es el procedimiento normal".

En este mismo sentido, el abogado expresó que "las sentencias dejan mucho que desear, por eso me parece muy bien la iniciativa parlamentaria de elevar el número de ministros de la Corte a 25".

En lo que se refiere al punto central de la charla que brindó en Mendoza, Recalde dijo que "la reducción de horas laborales es posible, y se puede repartir el empleo existente con más solidaridad y racionalidad". Este concepto puede explicarse, según el ex diputado nacional, en el hecho de que "si cada uno de nuestros 6 millones de trabajadores privados dejara de trabajar una hora, podría repartirse ese trabajo entre 900 mil que no tienen actividad. La reducción de la jornada aumenta, además, la productividad de las personas, y disminuye los accidentes de trabajo".

Candidato al Consejo de la Magistratura

Los objetivos que tiene Héctor Recalde, de cara a su posible banca en el Consejo, son dos: "Que el Consejo sea federal, que las reuniones se hagan en distintas regiones del país, y que se incorpore la perspectiva de género para que tenga más participación la mujer. Pero lo esencial es elegir a los mejores jueces, y excluir a los que no tengan conducta apropiada para una tarea tan alta como ser magistrado".

Con respecto al aumento de bancas, el abogado dijo que "sería un principio de solución, porque se incorporarían 21 personas que pasarán por un filtro con el que tendrán que acreditar conocimiento, información, idoneidad y antecedentes. Lo que queremos es, sobre todo, jueces independientes".