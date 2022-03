Hace 22 años recorren en mundo juntos con su auto de 1928

Dos jóvenes siguen viajando juntos desde hace 22 años y la historia de amor se hizo viral porque además del amor de pareja hoy tienen una familia con la que recorren el mundo.

“Tenemos un mundo maravilloso, hay que ir a conocerlo”, subrayó Hernán.

Candelaria y Hernán Zapp estuvieron 10 años de novios, desde los 14 años se eligen y cuentan que desde pequeños, soñaban con casarse y se imaginaban viajando: "Si un profesor me agarraba distraído, era porque estaba soñando con algún lugar y a eso fuimos".

De esta manera, Hernán, comenzó relatando: “Recorrimos mucho más de lo que imaginábamos y la idea no era viajar 22 años, era viajar seis meses porque no teníamos muchos ahorros, era ir, gasta los ahorros y volver y pensábamos que íbamos a llegar a Alaska con esos ahorros. En el camino nos quedamos sin dinero porque eso nos abrió mucho la gente, nos hizo ver que podíamos hacer muchas cosas, al principio Candelaria hizo unos cuadros, ella pintaba, después hicimos postales, después un pequeño libro y ahora tenemos un gran libro con eso seguimos viajando".

Asimismo, confiesa que desde el principio la idea principal "era viajar con mochila", pero por cosas de la vida "un señor" le ofreció un auto y se enamoró: "Hoy tiene 94 años, sus ruedas con rayos de madera, motor original, no tiene radio, aire acondicionado, ni cinturones de seguridad pero es un autazo, porque es muy simple, no tiene electrónica, no tiene plástico y fue un abre puertas ese auto".

Muchos, son los desafíos que tuvieron que atravesar por ir detrás de ese sueño y admitió: "pasaron cosas re lindas, y nos cruzamos con personas que nos ayudaron mucho".

Además, contó que agradece ser Argentino: “Qué lindo ese Messi, el Papa, porque nos abrieron un montón de puertas porque hay países donde vos decís que sos de Alemania, EE.UU la gente pone cara pero cuando decís soy argentino hay una sonrisa, porque odiar no nos odia nadie y es re lindo". De esta manera, recordó que los personajes argentinos son bien vistos y que gracias a sus nombres las personas se sienten en confianza.

Por otra parte, destacó que es un sueño "haber podido vivir las experiencias y que el amor de tu vida, esté dentro. No le podemos pedir más a Dios". Así contó que parte de su vida además de viajar, este desafío implica organización, comer afuera "momentos en los que ella siempre está con una sonrisa":

"Me imagino el año que viene navegando, porque ya cruzamos el Atlántico con el auto en un barco a vela desde Europa hasta las Guayanas Francesas y nos gustó", concluyó.